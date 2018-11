Chega de toma lá, dá cá

O senador gaúcho Lasier Martins (PSD) tem se notabilizado no Senado pelas críticas à velha política, notadamente, ao ex-presidente Renan Calheiros (MDB-AL). Ele defende o voto aberto na escolha do presidente do Senado. É autor de Projeto de Resolução (PRS) nº 53/2018, que tem esse objetivo. Para Lasier, os cidadãos rejeitaram, nas últimas eleições, a "velha política e suas práticas afins", como a falta de transparência nas decisões, representada, neste caso, pelo voto secreto na escolha do presidente do Senado. O novo presidente do Senado e os demais integrantes da mesa serão escolhidos após a posse dos recém-eleitos e da abertura dos trabalhos legislativos do ano que vem, no dia 2 de fevereiro.

União dos senadores gaúchos

O senador comemora a decisão da bancada gaúcha no Senado, que está unida pelo voto aberto para a escolha do presidente da Casa. "Nós, do Rio Grande do Sul, os três senadores em atuação, na presente final de legislatura, estamos unidos com esse pensamento. E, por isso, cresce essa perspectiva de que tenhamos, ainda neste ano, a votação deste projeto de resolução e, no dia 1 de fevereiro do ano que vem, uma votação para a presidência da casa, em voto aberto." Com aliados fortes, Lasier argumenta: "isto é, cada um mostrando o que pensa, quem é quem, tanto quem é votado quanto quem vota". E disse: "temos temores das barganhas, das acomodações, da troca de favores. É um me dá o teu voto que te dou um posto no Congresso ou no Senado". Segundo o senador, "temos que acabar com o toma lá, dá cá. Temos que acabar com isso. E a votação em aberto reduz sensivelmente, ou acaba com o toma lá, dá cá", assinala Lasier.

São Vendelino

São Vendelino - cidade a 90 quilômetros de Porto Alegre, localizada ao pé da serra gaúcha, próxima ao Vale do Caí, a 40 quilômetros de Bento Gonçalves, 45 quilômetros de Caxias do Sul e a uma hora de Gramado e Canela, em meio às rodovias RS-122 e RS-446 - é uma cidade sem muitos problemas, comemora o prefeito Evandro Luís Schneider, do PTB (foto). A população é de 2,3 mil habitantes, com uma economia forte na agricultura e na criação de aves. Um município jovem ainda, com 30 anos, apesar de não abrigar empresas de grande porte, não enfrenta o desemprego. Às vezes, afirma o prefeito, falta mão de obra.

Novo governo

Quanto à expectativa em relação ao novo governo, Schneider espera que os governos - tanto federal quanto estadual - que foram recém-eleitos e assumem a partir de janeiro possam desenvolver políticas que resolvam problemas relacionados, principalmente à área da saúde, e alguma coisa vinculada à educação.