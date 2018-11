Gaúcho no comando de frente

O deputado federal gaúcho Alceu Moreira (MDB) vai assumir o comando da Frente Ruralista, a bancada mais influente e numerosa do Congresso Nacional, com 237 deputados e senadores. Ele vai substituir a deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS), indicada por Jair Bolsonaro (PSL) como ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) do novo governo. A parlamentar ganhou a queda de braço entre ex-integrantes da antiga União Democrática Ruralista (UDR), entidade que projetou o governador eleito de Goiás, senador Ronaldo Caiado (DEM).

Reconquistando espaço

Com a ascensão de Moreira, o Rio Grande do Sul reassume uma proeminência no cenário ruralista, que perdera para o Centro-Oeste nos últimos anos. Quando o Estado era o maior produtor de alimentos e commodities do País, os gaúchos monopolizavam os cargos federais no setor. O pelotense Luís Simões Lopes foi o primeiro ministro da Agricultura da República. Agora, são os estados centrais que dão as cartas: Kátia Abreu (MDB-TO), Ronaldo Caiado (DEM-GO), Nilson Leitão (PSDB-MT) e Tereza Cristina (DEM-MS) foram os últimos líderes da Frente.

Boa imagem pública

Também esteve muito cotado o nome da senadora gaúcha Ana Amélia Lemos (PP), mas Jair Bolsonaro optou pela sul-mato-grossense. As duas tinham as mesmas cartas: Ana e Tereza eram adequadas, quando o novo presidente está à procura de mulheres para integrar seu governo. As duas desfrutam de boa imagem pública, têm reputação ilibada e tradição na área. Entretanto, devido à sua formação técnica, Tereza Cristina constituiu um perfil mais abrangente, pois, além do gênero feminino, é uma agrônoma renomada, graduada por uma das mais tradicionais escolas de Agronomia da América do Sul, a Escola de Agricultura de Viçosa, em Minas Gerais.

Ana Amélia continua no páreo

Ana Amélia ainda frequenta lista de ministeriáveis. Seu nome estaria sendo cotado para o Ministério de Relações Exteriores, devido à sua atuação destacada na Comissão de Defesa e Relações Exteriores do Senado, nas duas últimas legislaturas. A parlamentar gaúcha concorre com diplomatas profissionais, que estariam sendo sondados, entre os quais, três mulheres ministras de primeira classe, o posto mais alto da diplomacia profissional brasileira.

Combate à corrupção

O prefeito de Sarandi, Leonir Cardozo (PP), que está em Brasília garimpando recursos de emendas parlamentares, afirma que as situações de todas as cidades da região dependem muito de recursos federais. Com o mesmo sentimento da maioria dos prefeitos, Cardozo disse que acredita no novo governo e espera que Bolsonaro faça um governo que ataque a corrupção.