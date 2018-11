A deputada federal gaúcha reeleita, Maria do Rosário (PT), ao ser perguntada pelo Repórter Brasília sobre como vê o desafio de um novo Congresso e de um novo governo, disse que "se sente uma pessoa resistente, uma pessoa que segue com as causas em que acredita e que fazem o bem, e que utiliza esse mandato na Câmara dos Deputados para servir ao povo brasileiro diante da Constituição e da Carta Internacional de Direitos Humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos". Assinalou: "vou defender com muito afinco a democracia, os direitos humanos, a educação, as políticas públicas, o Estado Brasileiro e a Soberania Nacional".

Virulências e palavras vazias

Adiantou que estará posicionada "contra a reforma da Previdência, contra as privatizações, contra qualquer violência que venha a existir. E jamais aceitarei que as palavras de quem se elegeu presidente se transforme em atos contra o nosso povo, se essa pessoa quiser ter a oportunidade, uma vez que recebeu tanto apoio, significativo apoio da população brasileira, se essa pessoa quiser ser uma pessoa diferente e melhor do que foi como parlamentar, que ele seja menos violento e procure refletir sobre o seu modo de ser, porque o Brasil merece mais do que ataques, virulências e palavras vazias", acentuou a deputada.

Endurecimento da Lei Penal

O deputado estadual Maurício Dziedricki (PTB), eleito para a Câmara Federal em 2019, esteve novamente em Brasília esta semana, onde participou de reuniões com a bancada do partido. Disse que, a partir do próximo ano, quer continuar construindo, em Brasília, o trabalho que desenvolveu como vereador e deputado estadual, no Rio Grande do Sul, "na defesa da micro e pequena empresa, em valores que precisam dinamizar uma nova economia para o Brasil". Para ele, "esse é o conceito que a gente acabou construindo através do microcrédito gaúcho, que foi um programa exitoso, que colocou o Rio Grande do Sul como um dos estados com o maior número de concessões de microcrédito para aquelas pessoas que precisam de recursos". Anunciou que quer trazer para Brasília, uma matéria que "me preocupa muito, e que comunga com os ideais do novo presidente da República, que é o endurecimento da Lei Penal. Lá no Rio Grande do Sul eu sou o autor da lei que criou o cadastro de pedófilos".

Um Congresso Nacional diferente

"O Brasil, infelizmente, ranqueia nessa posição como o país com maior produção de conteúdo pedófilo do mundo, e é por isso que nós aqui no Congresso Nacional vamos ter que tratar desse tema", afirmou o parlamentar. Ele defende o endurecimento da Lei Penal, como: "excludente de ilicitude para os policiais que estão em operação de combate ao crime, e garantir que o cidadão possa ser patrocinado com um governo que devolva a ele resultados, respostas". E acrescenta dizendo que, "a convicção que eu tenho é que é um governo diferente, é uma Câmara diferente, um Congresso Nacional diferente, e que o principal motivo que há de nos reunir, é a entrega de resultados para essa população que tanto acreditou numa reforma, numa renovação e que aguarda ansiosa isso acontecer nas ruas de cada cidade do nosso País".