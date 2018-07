'Chapão' para a Câmara

O PTB do Rio Grande do Sul trabalha para preparar um "chapão" integrado pelo próprio PTB, PSDB, PRB, PR, Rede e PPS com o objetivo de eleger sete deputados federais na composição. No Rio Grande do Sul, segundo o deputado federal gaúcho Ronaldo Nogueira (PTB, foto), antes de mais nada, o importante é consolidar propostas em torno de um projeto. Antes de nomes, argumenta o deputado, deve haver a consolidação de propostas, de um projeto de desenvolvimento e modernização do Rio Grande do Sul. "Nomes se definem nas convenções partidárias". Para Nogueira, os nomes devem ter cinco requisitos básicos: coerência, probidade, eficiência, compromisso com o projeto e viabilidade eleitoral.

Moradores da beira trilho

Um conflito entre a Rumo - que é a ferrovia concessionária do Estado - e os moradores que moram à beira do trilho que atinge mais de 30 cidades do Rio Grande do Sul, especialmente, Ijuí, Cruz Alta, Tupanciretã e Júlio de Castilhos, será discutido amanhã, na Advocacia-Geral da União, a convite da titular Grace Mendonça. O deputado federal gaúcho Darcísio Perondi (MDB) comemora. "É mais um passo importante. Um juiz federal suspendeu, por 30 dias, as ações, mas não basta. A doutora Graci abraçou a causa e está trazendo para Brasília, todas as partes: Associação de Moradores, Câmara de Vereadores, a Rumo, empresa responsável, com a presença do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e outras identidades."

Serão 10 mil pessoas desabrigadas

"O problema é sério", argumenta o parlamentar. Ele enfatiza que, em Cruz Alta, por exemplo, se for cumprido o que a Rumo quer, vai deixar ao desabrigo 10 mil pessoas, vai mexer com o comércio, com a indústria, vai afetar empresas pois a ferrovia passa pelo meio da cidade."

Mulheres da Assembleia de Deus

Até sexta-feira, o Rio de Janeiro sedia, no Rio Centro, o Congresso Nacional de Mulheres da Assembleia de Deus. Lideranças de todos os estados brasileiros estarão participando. Do Rio Grande do Sul, segundo o deputado federal gaúcho e pastor Ronaldo Nogueira, uma delegação de 80 mulheres participarão do encontro onde os princípios da igreja e a evangelização, serão temas da pauta. Mas também uma participação maior das mulheres, nos assuntos do dia a dia, para que estejam mais presentes e em condições de igualdade em todos os setores da sociedade, inclusive na política. Hoje já existem muitas mulheres da Assembleia de Deus que participam da política com mandatos de vereadoras, deputadas estaduais e até deputada federal. O projeto da igreja, que comemora 100 anos no Brasil, é ampliar sua participação nos parlamentos.