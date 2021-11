Seminário Cidade Bem Tratada debate relação de pautas urbanas com a natureza

“Não é o dinheiro que vai resolver o problema da cidade, é a forma de como lidar com a cidade. Tem que preservar o que existe e renaturalizar”, defende Beto Moesch, coordenador do Seminário Cidade Bem Tratada. O evento é realizado anualmente desde 2012 e neste ano, pela segunda vez, será realizado em formato totalmente virtual. A atividade acontece no dia 17 de novembro e a participação é gratuita.

“Há 30 anos a preocupação era muito local, a ideia de ‘pensar global e agir local’. Independente do que aconteça no mundo, precisamos recuperar o dilúvio, reduzir a poluição do ar, que em Porto Alegre é muito alta. De lá para cá, o que a gente falava está se comprovando cientificamente”, aponta o coordenador do seminário.

A proposta da 10ª edição é apresentar um panorama atual sobre a situação das águas, das energias renováveis, do transporte público e dos resíduos sólidos nas cidades. Serão dois painéis com os temas “A Cidade e sua Relação com a Natureza: Simbiose necessária para a sustentabilidade e diante as mudanças climáticas”, no turno da manhã, e “A Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Novo Marco Regulatório do Saneamento” à tarde.

“O seminário proporciona identificar os atores que estão atuando em prol do meio ambiente”, comenta Moesch, que aponta o espaço, ainda que virtual, como a oportunidade de empresas e poder público interagirem e apontarem para ações conjuntas nos temas discutidos. “A ecologia dá resultado para a economia”, continua, citando os empregos que podem ser gerados em torno da produção de energia solar, eólica ou na reciclagem de resíduos da construção civil, por exemplo.

Serviço

O que: 10° Seminário Cidade Bem Tratada

Quando: 17/11/2021 - quarta-feira

Horário: das 8h30 às 17h30

www.cidadebemtratada.com.br Outras informações e programação:

Youtube Facebook Transmissão pelo