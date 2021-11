Flores da Cunha terá concurso de arquitetura para requalificar avenida principal

Uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Flores da Cunha e o Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento do RS (IAB RS), com o apoio do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS) e da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP), irá promover um Concurso Público Nacional de Projeto de Arquitetura e Urbanismo para requalificar a Avenida 25 de Julho. O lançamento oficial está marcado para ocorrer na quarta-feira, dia 17 de novembro, às 11 horas, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura e do IAB RS.

Com uma população estimada em 31.352 pessoas, Flores da Cunha localiza-se na Serra Gaúcha, a 150 km da capital Porto Alegre. Desde 1994, o município carrega o título de maior produtor de uvas e vinhos do país. Com uma economia forte e diversificada, Flores da Cunha destaca-se tanto na agricultura como na indústria, no comércio e nos serviços.

www.concursoavenida25dejulho.org A iniciativa do concurso tem como proposta garantir um processo licitatório transparente e democrático para reunir projetos de arquitetos de todo o Brasil, em modalidade de escolha baseada no critério técnico de qualidade. As propostas inscritas através do siteserão avaliadas por um júri especializado e de maneira sigilosa e a remuneração do vencedor é definida previamente, com base na Tabela de Honorários Profissionais. Podem participar arquitetos e urbanistas e suas equipes devidamente registrados e em dia com suas obrigações junto ao CAU.

O prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, destaca que a Avenida 25 de Julho caracteriza-se como a porta de entrada da cidade sendo responsável por distribuir o trânsito aos bairros em seu entorno e escoar a produção. A via também é utilizado para lazer, onde as pessoas realizam caminhadas, corridas e passeios de bicicleta. “Este concurso é de extrema relevância para a valorização da Avenida e uma oportunidade de levar o nome do município ao país todo. Nosso objetivo, enquanto administração pública municipal, é entregar uma Avenida completa, com a cara de Flores, que contemple tudo o que a comunidade, os visitantes e os turistas merecem”, informa Ulian.

Para o presidente do IAB RS, Rafael Passos, o município de Flores da Cunha terá a oportunidade de desenvolver um projeto urbanístico para toda a avenida central da cidade, que irá gerar uma nova identidade paisagística. “Vamos formalizar uma parceria entre o IAB RS e o poder público, contribuindo com os setores de planejamento do município, para que futuramente possam organizar concursos por conta própria”, destaca Passos.