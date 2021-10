Semana Lixo Zero quer incentivar boas práticas

"O resíduo deveria ter a oportunidade de ser ou reciclado, ou compostado. E, se não existem essas alternativas, ele sequer deveria existir", provocou a engenheira ambiental Natália Pietzsch na abertura da 7ª Edição da Semana Lixo Zero de Porto Alegre, nesta segunda-feira. A fala resume o conceito que incentiva a reduzir a geração de resíduos (nome "formal" do que chamamos de lixo) e dar o melhor destino aos que forem gerados. Isso a partir do entendimento de que só é lixo aquilo que não for reaproveitado e não voltar para a cadeia produtiva - é esse desperdício dos materiais que se quer zerar. A maior parte dos resíduos gerados em Porto Alegre vai parar em aterro sanitário no município de Minas do Leão. Espaços como esse são o destino dos materiais para os quais não existe técnica conhecida para a reciclagem ou que não é viável. O exemplo mais conhecido é o lixo de banheiro, já que papel higiênico, fraldas e absorventes usados não têm aproveitamento. No entanto, mesmo orgânicos e recicláveis vão parar no aterro por motivos diferentes. O lixo de cozinha, como restos de alimentos, é coletado pela prefeitura da mesma forma que os rejeitos. Já o lixo seco perde seu valor de venda quando é descartado de maneira errada, misturado aos demais, e a reciclagem é prejudicada. Ou seja, muito do que tem condição de uso acaba enterrado no aterro. Isso vale para embalagens secas, que são recicláveis, e material orgânico, que pode ser compostado. É a isso que se refere a fala de Natália. Os caminhos para mudar o cenário são vários e complementares. Alguns são: substituir embalagens que tenham baixo potencial para reciclagem por materiais que serão efetivamente aproveitados pela indústria; buscar e implementar novas técnicas e tecnologias para a reciclagem; e intensificar campanhas de educação ambiental para que as pessoas separem corretamente o lixo em casa. A partir da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos, todas as etapas envolvidas - fabricação, importação, distribuição, consumo e poder público - e seus setores devem contribuir para reduzir os impactos causados por cada material gerado e mobilizar esforços para garantir o retorno dos produtos à cadeia produtiva. Disseminar essa prática é a proposta da série de atividades organizadas pelo Instituto Lixo Zero, que estão acontecendo em Porto Alegre e em mais de duas centenas de cidades brasileiras desde o dia 25 até 31 de outubro.

Qual o tamanho do teu resíduo?

A ação promovida pela Feira Ecológica do Bom Fim em parceria com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada quer saber "Qual o Tamanho do teu resíduo?". Neste sábado, dia 30, das 7h30min às 12h, qualquer pessoa poderá levar na Banca da Acolhida o lixo reciclável que juntou na semana. A proposta é que as pessoas pensem sobre a quantidade de resíduos que geram.

Sessão de autógrafos

No mesmo dia e local, às 9h30min, ocorre a sessão de autógrafos do livro "Do lixo a bixo", de Alexandro Cardoso, catador, estudante da Ufrgs e liderança do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR).

EcoFeira Lixo Zero

Também neste sábado acontece a segunda edição da EcoFeira Lixo Zero. Será das 9h às 17h no Parque da Redenção, entre o parquinho e o auditório Araújo Vianna, na avenida Osvaldo Aranha. A atividade terá expositores ecológicos, entrega de mudas de plantas e pontos para entrega de diversos resíduos, como embalagens em geral (plástico, papelão, metal, vidro) eletrônicos (lâmpadas, pilhas, baterias), esponja de louça, tampinhas, lacres, óleo usado.

Agenda de atividades da Semana Lixo Zero