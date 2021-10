Curso aborda uso de metodologia e ferramentas de gestão de projetos imobiliários

O grupo de desenvolvimento imobiliário OSPA e a Escola Livre de Arquitetura (ELA) promovem o curso Path, que aborda o uso prático de metodologia e ferramentas de gestão ágil de projetos na incorporação imobiliária. As aulas, totalmente online, acontecem nos dias 19 e 20 de novembro, das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.

Com a proposta de apresentar processos de gestão, ferramentas e metodologias ágeis e seus usos, o curso é voltado a profissionais de diferentes áreas e funções envolvidos na incorporação imobiliária (gestores, coordenadores, construtores, incorporadores, arquitetos, engenheiros, projetistas e estudantes). Nas aulas, serão explorados casos acumulados pela OSPA ao longo de seus quinze anos de existência.

O curso é voltado à gestão e coordenação de projetos em BIM, mas não demanda conhecimento da tecnologia. De acordo com os organizadores, as metodologias apresentadas são aplicáveis a todo tipo de projeto, dos autorais aos de grande escala. Os estudos de casos serão discutidos em aula por meio de mentorias com os professores, a fim de que os participantes possam analisar as formas como metodologias, processos e soluções foram utilizados e como podem ser empregados em suas empresas. Os inscritos terão acesso a um material didático que apresenta detalhadamente as etapas e micro etapas do processo.