MBA Cidades Responsivas abre segunda turma com aulas online

Estão abertas as inscrições para a segunda turma do MBA Cidades Responsivas, promovido pela OSPA e pela Escola Livre de Arquitetura (ELA), em parceria com a IMED. A primeira turma iniciou as aulas em maio deste ano.





O curso une conhecimentos de urbanismo e data science para criar um novo modelo de desenvolvimento humano e tecnológico para as cidades.

A proposta é capacitar profissionais de diferentes áreas para a construção de um novo modelo de desenvolvimento humano e tecnológico, por meio do entendimento dos processos e da manipulação das ferramentas que irão transformar as cidades em ecossistemas abertos, sustentáveis e dirigidos também pelos seus usuários.





As aulas são ministradas de profissionais de diversas áreas ao conhecimento, unindo a visão de mercado ao que é produzido no meio acadêmico. Alguns dos professores são Patrik Schumacher, sócio-diretor da Zaha Hadid Architects; Javier Arpa Fernandez, coordenador de pesquisa e de educação do The Why Factory na TU Delft - Holanda; e Alain Bertaud, ex-urbanista-chefe do Banco Mundial e autor do livro Order Whithout Design -





Completam o quadro de professores líderes de projetos pioneiros no mercado brasileiro, caso de Rodrigo Rocha, sócio e cofundador do Place, startup que fornece, em tempo real, estudos de viabilidade econômica e construtiva de terrenos.





O curso tem duração 360 horas ao longo de treze meses. As aulas da nova turma iniciam em outubro ocorrerão às segundas-feiras e quartas-feiras à noite e, quinzenalmente, aos sábados. As aulas serão totalmente online e ao vivo (com tradução simultânea quando ministradas por professores internacionais). As aulas são gravadas e disponibilizadas aos alunos via plataforma da universidade, garantindo que todos poderão conciliar as suas agendas ao programa de ensino proposto.