No sábado, dia 18 de setembro, a campanha Dia Mundial da Limpeza chega a sua quarta edição com mobilização em 180 países para limpeza ambiental, digital, mental e solidária. As atividades podem ser realizadas por cada pessoa interessada em casa ou nas cidades participantes. Em Porto Alegre, a ação é organizada pelo Instituto Lixo Zero Porto Alegre e acontece às 10h na Cooperativa de Reciclagem Campo da Tuca.

lives sobre diversos temas pelo site do Dia Mundial da Limpeza Com o conceito “Eu cuido do meu quadrado”, a proposta é que os voluntários realizem ações práticas dentro de casa e ainda acompanhem asrelacionados à limpeza. Para participar, as pessoas interessadas podem se cadastrar como voluntáriose escolher entre uma das atividades propostas. Para limpeza ambiental, pode ser a separação dos resíduos em 3 frações (orgânico, reciclável e rejeito), a ou eliminar os focos de dengue (receberão link com vídeo de orientação após efetuar o cadastro). A limpeza mental terá orientação gratuita para cursos como meditação e yoga. A limpeza digital de arquivos que causam uma grande emissão de CO2 (maiores informações no site). Por fim, a limpeza solidária consiste na doação do que estiver em boas condições para ser aproveitado.

Desde 2018, o evento registrou a participação de 180 países com 50 milhões de pessoas. No Brasil já foram registradas atividades em 1,2mil cidades com mais de 500 mil voluntários. No Brasil, a ação é liderada pela parceria entre Instituto Limpa Brasil – Let’s do It! e Teoria Verde. Todos os participantes das ações promovidas pelo Instituto Limpa Brasil ganham recompensas oferecidas pela Gooders, startup de engajamento social, e certificado válido como atividade complementar para instituições de ensino. Além disso, o aplicativo QZela criou um segmento específico para o evento para registrar as ações dos voluntários com fotos e georreferenciamento, ajudando a mapear a iniciativa em todo o país.