Arroio no bairro Sarandi sofre com inundações

O Arroio Passo das Pedras - mais conhecido como Sarandi, nome do maior bairro que ele corta - é uma das 28 bacias hidrográficas de Porto Alegre e foi um dos primeiros contemplados em um plano sobre drenagem urbana no município. Mas, quase duas décadas depois da elaboração do estudo e sem terem sido realizadas todas as obras previstas, inundações no entorno do arroio seguem e têm sido cada vez mais frequentes.

Um trecho crítico, onde o arroio transborda a cada chuva mais intensa, é no encontro da avenida Sarandi com a rua Zeferino Dias, logo antes do arroio cruzar por baixo a avenida Assis Brasil e seguir pelo bairro em direção ao Rio Gravataí, onde deságua. Na segunda-feira, o ponto inundou pela terceira vez em 20 dias.

O transtorno, que vem de anos, não tem causa única nem será uma ação que vai solucionar o problema. Trata-se de problema estrutural, explica Alexandre Garcia, diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Em agosto ele informou ao Jornal do Comércio que ainda em 2021 será ampliado o talude do canal, o que dará mais fluidez à água. Outra intervenção será a dragagem, que é um processo para a remoção de materiais acumulados no fundo do curso d'água. Esta semana a prefeitura lançará três editais com a mesma finalidade, para atender vários pontos da cidade ao mesmo tempo.

Essa limpeza para retirar lixo e lodo acumulado no fundo é necessária a qualquer sistema aberto de drenagem, caso dos arroios, e deve ser frequente. Quem explica é Joel Avruch Goldenfum, diretor do Instituto de Pesquisas Hídricas (IPH) da Ufrgs - o IPH fez os primeiros estudos do plano de drenagem de Porto Alegre. Sem manutenção, continua Goldenfum, a capacidade de vazão dos canais fica reduzida.

Soma-se a isso o aumento na ocorrência dos chamados "eventos extremos", a exemplo das chuvas torrenciais que atingem o volume de muitos dias em poucas horas. O fenômeno natural encontra outra condição, essa construída, que cria um cenário propício para alagamentos ou inundações: a mudança no uso do solo urbano.

"Onde antes tinha uma área natural, (agora) se impermeabiliza e pavimenta, e a água não tem mais como infiltrar", explica Goldenfum. Ou seja, vai acumular na superfície até conseguir escoar, o que pode levar horas ou dias. Alguns especialistas apontam isso como falta de planejamento. Para outros, é falta de cumprir o planejamento existente, já que "muitas ocupações escapam ao cenário futuro", pondera o diretor do IPH. Para Garcia, o impacto também se dá pelas construções regulares que não foram bem planejadas: "fazem mal para o sistema de drenagem e o município precisa 'correr atrás'".

São muitos os desafios a serem encarados pelo poder público. Uma possível solução está na construção de uma bacia de amortecimento, que funciona como um reservatório para armazenar temporariamente a água da chuva e liberar o que ficou acumulado aos poucos, sem sobrecarregar o sistema. Essa era uma das intervenções no Arroio Passo das Pedras previstas no diagnóstico apresentado pelo IPH à prefeitura no início dos anos 2000, mas não executada. Conforme Garcia, está no radar do Dmae, que buscará recursos externos para atender essa e outras demandas de drenagem no bairro Sarandi.