Desde 2010, está previsto no Plano Diretor de Porto Alegre que a região conhecida como 4º Distrito (formada pelos bairros Floresta, São Geraldo, Navegantes e Humaitá) será objeto de uma Operação Urbana Consorciada (OUC), a ser apresentada pelo Executivo municipal "em prazo exequível". A proposta serviria para o poder público buscar recursos, tendo como finalidade a revitalização da área.

Mas, passada mais de uma década, nenhuma proposta de OUC foi apresentada para o 4º Distrito. Para cobrar o poder público, o vereador Mauro Zacher (PDT) quer definir, por meio de projeto de lei complementar protocolado no início do mês, prazo até 31 de março de 2022 para a apresentação da proposta pela prefeitura. Se aprovada, caracterizará alteração no Plano Diretor.