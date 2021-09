Josep Piqué dá orientações para projeto do Centro em Porto Alegre

Apostar na indústria criativa como caminho para ativar a economia e promover transformação social é a recomendação de Josep Piqué, mentor do projeto [email protected] de Barcelona, para a prefeitura de Porto Alegre ter sucesso com o Centro , programa de reabilitação do Centro Histórico que tem com o carro chefe um Plano Diretor específico para o bairro. O espanhol está em Porto Alegre esta semana e participou ontem de evento promovido pelo Pacto Alegre, do qual é consultor.

"Aprendemos tarde e vocês podem aprender mais cedo: indústrias culturais são indutores de transformações urbanas", sustenta Piqué. Para ele, esse mercado - de usuários e da economia - é capaz de induzir a qualificação da infraestrutura, justificar a instalação de serviços e, como essência de um projeto de revitalização, atrair moradores.

Embora o projeto que conduziu em Barcelona nos anos 1990 tenha mais semelhanças com o 4º Distrito, Piqué identifica pontos de convergência com o Centro Histórico de Porto Alegre: lá a intervenção também se deu em local consolidado, com flexibilização para uso das áreas construídas e das regras de uso do solo.

Esse é um dos pontos de encontro entre a fala do consultor espanhol e a proposta da prefeitura. O secretário de Meio Ambiente e Urbanismo, Germano Bremm, falou por videochamada ao fim do evento e acusou o Plano Diretor atual de ser uma "barreira para a transformação natural" do Centro Histórico, ao exigir regras diferentes das aplicadas quando muitos dos prédios que existem já tinham sido construídos.

É pensando nisso que a prefeitura levará adiante a proposta de atrair a construção civil para investir na região em troca da concessão de incentivos urbanísticos - o mais emblemático é o Solo Criado, que dá condição de se construir a mais que o originalmente previsto em um terreno. Outra mudança prevista é que os limites de altura sejam definidos por quarteirão, tendo o prédio mais alto já construído como parâmetro para os demais. A mesma lógica dos incentivos vai valer para setores de comércio e serviços e podem ser fiscais, como a redução de impostos municipais por um período após a instalação.

Para saber se terá adesão da iniciativa privada, a primeira etapa é autorizar a mudança no regramento urbanístico, o que depende de aval do Legislativo. O projeto, anunciado inicialmente para maio e depois para agosto, deve chegar à Câmara de fato este mês, acompanhado de relatórios com as contribuições coletadas em audiência pública virtual e reuniões com entidades diversas. Algumas delas estiveram presentes no evento desta terça-feira.

Josep Piqué acredita que esse é um caminho viável, pois segue a linha do trabalho que ele mesmo conduziu como [email protected] "A cidade não é proprietária do solo, mas é a proprietária da lei (de uso) do solo, e com a lei podemos criar condições de incentivos para ter edifícios, nesse caso (Porto Alegre) mais altos, em troca de que o privado dê infraestrutura para a cidade", explica. Já o professor da Ufrgs Benamy Turkienicz, que participou do evento de forma remota, defendeu que o investimento comece pelo poder público.

Para Sebastião Melo (MDB), que está empenhado em "ganhar o setor privado e a opinião pública", as mudanças em curso serão "muito atrativas para o setor da construção civil". O prefeito aponta as intervenções nos trechos 1 e 3 da orla e os estudos para o Cais Mauá, a troca da iluminação e o reforço na segurança, como investimentos do poder público. A prefeitura entende que o Centro Histórico já tem as demais condições de infraestrutura necessárias para receber mais população.