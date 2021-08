Falta apenas a documentação de sete lotes para completar a regularização fundiária da Vila Juliano Moreira, em Porto Alegre. Na quarta-feira, dia 25, foram entregues os termos de legitimação de posse para cinco famílias - ao todo, já foram entregues 131 matrículas, em processo é conduzido pelo Governo do Estado.

A ocupação da área, que fica próxima do Jardim Botânico, ocorreu na década de 1940, com a implantação da Unidade Psiquiátrica "Colônia Agrícola Juliano Moreira", do Hospital São Pedro. Mesmo após a desativação da unidade, a comunidade permaneceu, consolidando a ocupação que leva o nome do médico, introdutor da escola psiquiátrica alemã no Brasil e membro fundador da Academia Brasileira de Ciências.

Conforme informação da Secretaria Estadual de Obras e Habitação, o procedimento segue a Lei Estadual nº 9.752/92, que estabelece o Programa de Regularização Fundiária das Áreas Estaduais ocupadas por população de baixa renda.