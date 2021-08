Centro terá maratona de ideias

Lançado no início de agosto pela prefeitura de Porto Alegre, o programa para o Centro Histórico poderá contar com propostas de intervenção para problemas identificados nessa área da cidade que virão do Desafio Criativo Centro , um hackathon realizado a partir de parceria entre Pacto Alegre, BS Project, Conectar Hub e Sindilojas POA. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 1º de setembro - inscrição e participação são gratuitas e o edital prevê premiação para os três primeiros colocados, que ainda não foi informada. Mais informações no blog Pensar a cidade.

Resultados da ECOfeira Lixo Zero

Realizada no dia 14 de agosto, a primeira ECOfeira Lixo Zero de Porto Alegre recolheu meia tonelada de eletrônicos, 140 litros de óleo de cozinha usado e mais de 300 quilos de resíduos como pilhas, papel, papelão, plásticos, tetrapack, sucata de ferro, alumínio e rejeitos. O público que passou pela Redenção naquele sábado levou também tampinhas e lacres de latinha que somaram 305 litros, mais 60 litros de cartelas de remédio, 50 lâmpadas e 164 esponjas de louça usadas. O evento foi organizado pelas empresas Ellta Ambiental e Saneamento e Recicla POA, com a colaboração de voluntários do Instituto Lixo Zero em Porto Alegre.