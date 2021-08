Arquitetos gaúchos apresentam suas casas em websérie da Casa de Alessa

Para comemorar os cinco anos de loja, a Casa de Alessa lança a websérie Casa de Arquiteto, que visitou 14 profissionais gaúchos para apresentar as suas inspirações e as soluções de projeto que cada um desenvolve no lugar onde mora. Claudete Tavares, fundadora da Casa de Alessa, fala no vídeo de abertura que este a proposta é comemorar aproximando as pessoas, mas de um jeito diferente. "Convidamos a entrar na casa de alguns arquitetos do RS para conhecer suas inspirações e estilos de vida".

Numa espécie de conversa dos profissionais com quem assiste, são respondidas perguntas sobre o como deve ser a casa brasileira e o que só tem em casa de arquiteto. Do conteúdo dos vídeos, se compreende que o espaço, muitas vezes, se configura como um laboratório de testes para tendências e novos comportamentos.

Já no início do primeiro vídeo, Mauricio Ceolin conta sobre uma brincadeira entre os colegas do escritório AT Arquitetura, que a casa não é um projeto unifamiliar, pois "está presente na vida de outras pessoas", como quem tem aquele lugar como o seu percurso. "Como profissional, temos que ter consciência dessa responsabilidade, de que a casa, por menor que ela seja, é parte de um todo maior".

A série também traz depoimentos de Natasha Vontobel - Tellini Vontobel Arquitetura; Ana Colnaghi e Sabrina Hennemann - Studio Colnaghi; Ana Castagna - 0E1 Arquitetos, Ingrid Stemmer - Stemmer Rodrigues; Izabela Pagani - Izabela Pagani Arquitetura; João Pedro Crescente - Ambidestro; Lucas Marques - Mapa Arquitetura; Luciano Teston - Studio Teston; Marcelo Seferin - Seferin Arquitetura; Camila Sanguiné - HB Interiores; Nivia Vittore - NV Arquitetura e Emilia Riegel - NV Arquitetura.