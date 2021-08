Plano Diretor para o Centro terá audiência pública amanhã

Nesta quinta-feira, às 19h, será realizada a audiência pública virtual sobre o Programa de Reabilitação do Centro Histórico de Porto Alegre, um dos eixos do Projeto Centro e considerado pela prefeitura como um Plano Diretor específico para o bairro. As informações para acesso ao evento estão no blog Pensar a cidade. Após, a proposta será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores como Projeto de Lei Complementar.



GAM3 Parks cadastra ambulantes da orla

A concessionária GAM3 Parks, junto com a prefeitura de Porto Alegre, iniciou nesta semana o cadastramento de vendedores ambulantes que atuam no trecho 1 da orla do Guaíba (não inclui os já contemplados pelo edital de concessão). O processo seguirá até 30 de setembro e, após, a concessionária informará os procedimentos para comercialização de produtos e vai identificar os profissionais com crachás no local.