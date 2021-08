Porto Alegre já nomeou seis prefeitos de praça

Desde junho, Porto Alegre já nomeou seis prefeitos ou prefeitas de praças, um cargo voluntário e simbólico, mas que marca a responsabilidade que uma pessoa da comunidade passa a ter com aquela área pública escolhida para ter sob seus cuidados. Sem passar por uma votação, o cargo tende a ser ocupado por alguém que já exercia esse cuidado antes. É o caso de Marivane Anhanha Rogério e Marco Antonio Peruzzo, dois dos nomeados para a função, que receberam crachá e têm agora o respaldo da prefeitura para buscar apoio na manutenção das praças.

Peruzzo conta que o cuidado mais pontual já é feito por moradores e comerciantes do entorno da Praça Clio Fiori Druck, na vila Intercap, bairro Partenon. Antes mesmo da nomeação, a quadra de esportes foi pintada e ganhou redes, e placas exibem mensagens para conscientizar a população sobre manter o lugar limpo. Nesse contexto, ele diz ser somente o representante: "a comunidade inteira merece o título".

Ao detentor do cargo cabe a tarefa de repassar para a prefeitura os pedidos do que deve ser feito - o corte da grama, a manutenção dos brinquedos e do calçamento, a troca de lâmpadas, e a lista segue com a necessidade de cada lugar. Além disso, devem monitorar se os pedidos estão sendo atendidos.

A credibilidade do projeto virá com isso, avalia Ana Pellini, secretária municipal de Parcerias, pasta que está à frente da iniciativa. "Quem adotar não vai ficar lá sozinho, tem o poder público respaldando. O prefeito da praça tem canal direto com o município para pedir as coisas que precisa", garante.

Mas, com alguém diretamente responsável por uma praça, as demandas que chegam ao poder público vão além da manutenção. Isso porque as atividades cotidianas tendem a ser atendidas mais rapidamente ou não precisam ser tão frequentes, já que o cuidado coletivo reflete na conservação dos bancos, lixeiras e brinquedos.

É o caso na Praça Brigadeiro Sampaio, considerada a primeira da Capital, com quase 200 anos desde os primeiros registros como Largo da Forca. Prefeita nomeada no início de agosto, Marivane credita ao lugar uma vocação cultural - lá está o monumento O Tambor, que integra o Museu de Percurso do Negro. Ela informa que, por meio da Associação Comunitária do Centro Histórico, moradores articulam a busca pelo título para as outras praças do bairro. "Neste momento que estão tentando reabilitação para o Centro, é importante que saibam a nossa visão", defende.

Seja pelo exemplo de quem já tomou a frente ou por apostar no projeto, a população parece disposta a ocupar o cargo de prefeito de praça: seis pedidos estão aprovados e em vias de nomeação e outros 18 estão tramitando na secretaria - um deles para o Parque da Redenção. Essas parcerias em áreas verdes (praças, canteiros, rotatórias) são de pequeno porte e dispersas no território da cidade - ao todo são cerca de 680 praças em Porto Alegre.

Ainda assim, há impacto econômico, aponta o diretor de Parcerias Comunitárias da secretaria, Pedro Meneguzzi, já que a prefeitura deixa de colocar recursos próprios nos serviços de manutenção - uma estimativa da economia será feita no fim do ano. Mas para ele, o projeto se destaca pelo "despertar da cidadania".