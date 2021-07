Empresários lançam 'Somos 4ºD', projeto de apoio aos negócios da região

Apresentado para a comunidade nesta sexta-feira, dia 2 de julho, o projeto “Somos 4ºD” está no ar com a proposta de mapear e reunir informações sobre empresas e serviços já instalados nos bairros Floresta, Farrapos, São Geraldo, Humaitá e Navegantes, que formam o 4º Distrito, e conectar com pessoas que circulam nessa área da cidade. Iniciativa de empresários locais, o projeto foi apresentado no Nau Live Spaces, durante reunião da Frente Parlamentar do 4º Distrito.

Apoia Local Em parceria com a startup, um aplicativo que reúne cadastros de empreendedores, sejam empresas ou independentes, o 4º Distrito virou uma categoria própria de lugar. Assim, poderá ser marcado por quem oferta ou por quem busca serviços na região. O app está disponível para Android e iOS. Feito o lançamento, o próximo passo é convidar as pessoas a fazerem o cadastro no app.

Conforme Camila Borelli, da Nau, e Carlos Kolesny, do Ergocentro, que estão mobilizando o projeto, a ideia é oferecer uma base de dados para facilitar a busca pelos negócios estabelecidos na região, para que pessoas e empresas possam privilegiar esses locais na hora da escolha de um fornecedor ou um local para frequentar. Com isso, esperam criar uma rede de fortalecimento na comunidade.

@somos4od O nome do projeto tem inspiração no “slogan” bastante usado por Kolesny: “Seja Sou Somos 4º Distrito”. Para ele, “o 4º Distrito tem algo que não vemos em muitos locais, que é um amor pela região, uma vontade de pessoas e empresários de serem agentes de transformação local e de impulsionar o desenvolvimento de seus bairros”. Mais sobre o projeto pode ser conferido no Instagram

Frente define ações conjuntas para enfrentar roubo de fios no 4º Distrito

Cerca de 50 pessoas compareceram ao Nau Live Spaces na reunião desta sexta-feira, dia 2, da Frente Parlamentar do 4º Distrito de Porto Alegre. O tema do encontro foi o furto de cabos elétricos. O encontro contou com relatos da Prefeitura, da Brigada Militar, da Polícia Civil e da CEEE, além de moradores e comerciantes da região.

O presidente da Frente Parlamentar, vereador Ramiro Rosário (PSDB), disse que os encaminhamentos da reunião devem aumentar a segurança nos bairros que integram o 4º Distrito (Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá). Entre as iniciativas que serão tomadas, destaque para a criação de um grupo de trabalho, a inclusão dos órgãos policiais nos grupos de WhatsApp do 4º Distrito e um projeto de lei que proíba e puna quem queima fios nas ruas da cidade.