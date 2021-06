Coletivo Mães da Periferia segue com campanha aberta

objetivo inicial O coletivo Mães da Periferia, formado por moradoras do Morro Santana, em Porto Alegre, está em busca de um espaço que possa abrigar a sede cultural do grupo e uma cozinha para a preparação das refeições que são distribuídas na comunidade. Para isso, estão com uma campanha virtual aberta para arrecadação de recursos. Contudo, o- juntar R$ 10 mil para dar entrada em um terreno - ficou prejudicado, já que o imóvel não está mais disponível.

Letícia do Nascimento, moradora da região e responsável por iniciar o trabalho, explica que a ideia, no momento, é juntar o valor estipulado, e então definir coletivamente o que será feito - pode ser a mesma ideia do início do ano, de comprar um lote para construir, ou mesmo uma estrutura móvel que comporte a cozinha e auxilie na distribuição de doações.

Hoje a entrega das cestas básicas e refeições é feita com o carro de Letícia e, em lugares de difícil acesso, a pé. Quando há um grande volume de doações, são levadas também a outras comunidades. O coletivo Mães da Periferia é formado por cerca de 30 mulheres.

clique neste link Para acessar a campanha virtual,

Sobre o coletivo

Há pouco mais de um ano, uma pesquisa sobre saúde coletiva abordou a falta de estrutura sanitária na Ocupação Jardim Continental, no Morro Santana. A iniciativa foi de Letícia do Nascimento, que estudou a comunidade onde reside para um trabalho do curso técnico de Enfermagem. Lá, identificou moradias sem abastecimento de esgoto, água e luz e coleta de lixo precária.

O resultado da pesquisa sensibilizou uma professora de Letícia, que sugeriu contatos de pessoas que poderiam ajudar as famílias da comunidade. Com a doação de 32 cestas básicas, a estudante pediu ajuda de amigas e vizinhas para estabelecer a forma mais justa de distribuir os alimentos. A preferência foi dada para as mães solo e com o maior número de crianças na família, incluindo filhos e enteados.

A iniciativa motivou a formação de um grupo para coordenar ações como essa e multiplicar o trabalho em diferentes territórios. Assim surgiu o coletivo autônomo “Mães da Periferia”, que em um único dia cadastrou 187 famílias em situação de vulnerabilidade social. Até hoje, 3,5 mil famílias já estão cadastradas em Porto Alegre, Viamão e Alvorada. “Formamos uma rede de informação e de empoderamento do povo periférico, principalmente para as mulheres, que é o público mais afetado”, explica Letícia.

Atuação do coletivo Mães da Periferia

Arrecadação e doação de alimentos

Educação popular

Apoio jurídico

Atendimento em saúde mental e coletiva

Feiras livres de vestuário quinzenais

Horta comunitária

Como ajudar – arrecadações permanentes *

Cestas básicas

Produtos de higiene

Roupas e calçados

Livros e material didática

Para a entrega das doações, contatar Letícia do Nascimento pelo telefone ou Whattsapp (51) 98574.9879

* A distribuição é feita de acordo com a demanda, sempre respeitando a triagem que elenca algumas prioridades: mulheres com filhos/enteados, idosas ou com deficiência. Doações em dinheiro só são recebidas em campanhas pontuais, como a “vaquinha”.