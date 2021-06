Vias do Centro Histórico receberão melhorias

Lançado ontem, o edital para obras do Quadrilátero Central prevê investimento de R$ 12,7 milhões para a qualificação de vias no Centro de Porto Alegre. O trabalho é financiado com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) dentro do programa Orla-POA e tem prazo de 12 meses para conclusão após o início das obras. Podem concorrer empresas nacionais e internacionais ou consórcios, e será escolhida a proposta com menor preço. A abertura dos envelopes será no dia 13 de julho.

Com área de intervenção que compreende 12 trechos em nove vias e cerca de 34 mil metros quadrados, a requalificação urbana dessa área do Centro Histórico é demanda antiga da prefeitura. As obras serão feitas com base nos projetos da empresa Encop Engenharia, divididos em revitalização (calçadão) e urbanização (demais vias).

Apesar da divisão, o resultado será único, explica a arquiteta Isabel Haifuch, coordenadora do Programa de Financiamento do CAF, vinculado à Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos. Visualmente, a população verá o mesmo padrão de calçamento, mobiliário urbano e sinalização em toda a área do projeto.

Conforme a prefeitura, a proposta foi elaborada de forma a priorizar a circulação de pedestres, com ampliação das calçadas e redução de barreiras de acessibilidade - considerando que essa é a área da cidade com maior circulação de pessoas a pé devido a grande concentração de comércio e serviços.

Para isso está prevista a adoção de vias sem desnível entre o passeio (calçada) e a área para veículos. A separação será feita pelo mobiliário ou visualmente no próprio calçamento. A medida, inspirada em outras grandes cidades, proporciona integração "amigável" entre os modais, redução da velocidade dos veículos motorizados e maior segurança viária. "A ideia não é tirar os carros, mas convidar mais pessoas a estarem na rua", sustenta Isabel.

O padrão visual também será novo em relação ao mobiliário - bancos, lixeiras, luminárias e bancas de comércio, por exemplo. A área contará ainda com novas câmeras de videomonitoramento integradas ao sistema da prefeitura. O valor previsto no edital contempla obras e adequação do mobiliário e o modelo adotado poderá ser expandido para outras áreas do Centro com recurso da prefeitura.