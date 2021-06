O governo do Estado terá o reforço de 85 técnicos das áreas de arquitetura e engenharia para a Secretaria de Obras e Habitação (SOP) a partir deste mês de junho. As contratações terão prazo de 12 meses, a contar da data de admissão, podendo ser prorrogadas por igual período. A seleção ocorreu por meio de processo seletivo simplificado, organizado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e atende à Lei Estadual 15.578, de 30 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar, de forma emergencial e por período determinado, profissionais para essas áreas. O resultado final foi divulgado no Diário Oficial do Estado em 13 de maio.



Os novos contratados atuarão na sede da SOP, no Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff), em Porto Alegre, e nas 28 coordenadorias regionais de obras públicas, cada uma responsável por um conjunto de municípios. São 34 analistas engenheiros (Engenharia Civil); dois analistas ambientais (Engenharia Agronômica); 21 analistas engenheiros (Engenharia Elétrica); um analista ambiental (Engenharia Florestal); três analistas engenheiros (Engenharia Mecânica); cinco analistas engenheiros (Engenharia de Agrimensura); 12 arquitetos; três analistas ambientais (Geologia); um biólogo; um assistente social e dois contadores.



Acesse aqui A lista com os nomeados foi divulgada no Diário Oficial do Estado no dia 4 de junho.a relação completa e os documentos para nomeação podem ser acessados.