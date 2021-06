Selo marca projeto 'Árvore do Mês', da prefeitura de Porto Alegre

Dentro da programação da 37ª Semana do Meio Ambiente, o projeto "Árvore do Mês” ganha um selo de identificação. A partir deste mês, todas as publicações sobre a riqueza arbórea de Porto Alegre passam a ser identificadas com a imagem.

Conforme a Secretaria, a figura de uma árvore baixa e com folhas harmônicas remete às espécies nativas do estado, como pitangueira, pata de vaca e ipê. O destaque para as folhas faz alusão à sombra que produzem para os gaúchos tomarem chimarrão. Também foi aplicada leve textura de grama ao fundo, com a ideia de dar profundidade e fazer referência ao chão dos parques e praças da capital.

O projeto é uma iniciativa que busca levar informação à população sobre as muitas espécies de árvores que existem na cidade e são uma das marcantes características da paisagem da capital. Iniciado em setembro de 2019, já foram descritas 15 espécies. Clicando aqui é possível acessar todas as árvores já apresentadas. Neste mês de junho, a árvore a ser apresentada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) é a capororoca (Myrsine umbellata), uma espécie com intensa presença em toda cidade, por ser bastante utilizada na arborização urbana.

São árvores de porte pequeno a médio, atingindo até 20 metros. Possuem folhas simples com margens inteiras A floração ocorre de dezembro a janeiro, sendo de cor amarelo-esverdeadas. Seus frutos são consumidos por sabiás, tucanos, jacus, gralha-amarela e outras aves. A semente germina facilmente em qualquer tipo de solo. Em tupi-guarani, capororoca significa “árvore que estala”, em alusão a sua madeira quebradiça.