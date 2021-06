Semana do Meio Ambiente terá atividades promovidas pela prefeitura

Iniciou na terça, dia 1º de junho, a programação da prefeitura de Porto Alegre para a Semana do Meio Ambiente. As ações, que seguem até o dia 8, são promovidas pela Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus). Desde ontem, os relógios eletrônicos da cidade exibem mensagens sobre a preservação das áreas verdes da cidade.

Porto Alegre tem 684 praças urbanizadas, conforme a Secretaria. Nesta semana, algumas estão recebendo novas placas com orientação sobre descarte correto de resíduos, cuidado com a vegetação e com os animais silvestres, condução adequada dos animais de estimação e respeito aos demais frequentadores. As placas têm QR Code que remete a uma cartilha, produzida pela equipe de Educação Ambiental da Smamus, sobre as melhores práticas de convivência e respeito nas áreas verdes da capital.

Nas redes sociais, uma série de materiais apresenta as principais ações da secretaria com a hashtag #Smamusfaz. Também será lançado um selo comemorativo para a série de reportagens sobre a “Árvore do Mês”, iniciativa dos servidores em 2019 para que a população conheça mais sobre as espécies nativas da cidade.

Dia Mundial do Meio Ambiente

No sábado, data que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, será apresentada a revitalização da sede da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade: o prédio foi reformado, a fachada pintada e a lateral para a Carlos Gomes foi transformada num muro vivo.

Também no dia 5, o prefeito Sebastião Melo e secretário Germano Bremm fazem a abertura do Seminário “Mudanças climáticas - História do Ambiente Natural de Porto Alegre”, a partir das 10h, que contará com a palestra do professor do Departamento de Paleontologia e Estratigrafia do Instituto de Geociências da UFRGS, Rualdo Menegat.

canal da Smamus no youtube Na próxima terça-feira, dia 8, às 18h30, será realizado o Seminário "A água de Porto Alegre", promovido em parceria com o Conselho Municipal do Meio Ambiente, com a presença do diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, do presidente do Comitê Lago Guaíba, Valery Pulgatch e representantes da UFRGS e de ONGs. Os dois seminários serão transmitidos pelo

Programação

01/06

Início da campanha de conscientização para preservação do meio ambiente nos relógios eletrônicos

Instalação de placas Preserva POA de melhores práticas de convívio no Parque Germânia

02/06

Lançamento da cartilha Preserva POA produzida pela Equipe de Educação Ambiental da Smamus

03/06

Início da divulgação do #Smamusfaz no instagram @smamuspoa

04/06

Lançamento do selo “Árvore do mês”

05/06 - Dia Mundial do Meio Ambiente

10h: Seminário “Mudanças climáticas - História do Ambiente Natural de Porto Alegre”

11h: Início das obras Revitalização da Orla de Ipanema

Apresentação da sede da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade revitalizada

08/06

18h30 Seminário "A água de Porto Alegre"