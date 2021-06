A prefeitura de Porto Alegre enviará para a Câmara um novo projeto de lei para alteração do regime urbanístico na área conhecida como Fazenda do Arado, na Zona Sul de Porto Alegre. A proposta foi apresentada na sessão do Conselho do Plano Diretor na noite desta terça-feira, dia 1 de junho. No dia 25 deste mês será realizada Audiência Pública - a ausência dessa etapa do processo levou a proposta anterior, de 2015, a ser judicializada. O pedido para revisão partiu do empreendedor, que pretende desenvolver no local um bairro planejado.