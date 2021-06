Três empresas apresentam proposta para adoção do Muro da Mauá

A prefeitura de Porto Alegre recebeu propostas de três interessadas na adoção de parte do Muro da Mauá. São elas: Sinergy Novas Mídias, Consórcio Leonid Streliaev/Imagine Soluções Criativas e TIS Marketing. As empresas apresentaram pré-projetos e disputarão o trecho de 750 metros entre a Secretaria Estadual da Fazenda e a cerca divisória na curva da Avenida Mauá, antes da Usina do Gasômetro.

Com a entrega dos envelopes lacrados, inicia-se o processo de avaliação. As empresas poderão demandar a apresentação oral, defendendo suas ideias perante a comissão avaliadora presidida pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos – composta, também, por representantes das secretarias de Parcerias, da Cultura, do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, de Serviços Urbanos e do Gabinete do Prefeito. Cezar Schirmer, titular de Planejamento e Assuntos Estratégicos, afirma que dará procedimento para que a definição se dê ainda no mês de junho.

Além do muro, a adoção inclui cinco canteiros próximos das paradas de ônibus existentes no trecho. O período estipulado para a utilização do espaço é de dois anos, com possibilidade de renovação por mais dois anos. Para cumprir o que está previsto no edital, as empresas apresentaram projeto paisagístico, plano de trabalho e cronograma de implantação. O edital exige ainda que as obras sejam entregues até 26 de março de 2022, data em que Porto Alegre completa 250 anos.

Como contrapartida, 15% da área adotada poderá ser utilizada para identificação da marca do parceiro. Também será permitido o uso da frase “Uma empresa parceira de Porto Alegre” no local e em peças publicitárias da adotante, acompanhada do brasão oficial do Munícipio.

O que pode ser feito

A intervenção no muro pode contar com obras de arte, grafites, ajardinamento vertical e horizontal, espelhos de água e outros equipamentos ou técnicas propostas pelo adotante. O projeto deve prever iluminação potente para a área, de preferência com características cênicas seguindo especificações técnicas estabelecidas no edital.

Contestações

A decisão da comissão julgadora será publicada no Diário Oficial de Porto Alegre (DOPA). A partir da publicação, abre-se o prazo de dez dias para contestações. Transcorrido o prazo – e caso não haja manifestações – o termo de adoção será assinado. No caso de serem apresentadas contestações, as mesmas serão avaliadas pela comissão julgadora e, em caso de permanecerem contrariedades, as mesmas serão julgadas pelo prefeito Sebastião Melo.