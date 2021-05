BS Kids online fala de sustentabilidade para crianças

bskids.com.br No Dia Internacional da Biodiversidade, tem início a programação virtual do BS Kids Futuro Sustentável, evento desenvolvido pelo BS Project em parceria com a Corsan. A proposta é sensibilizar as crianças sobre a importância de cuidar e preservar a água, com foco no uso consciente e cuidados para garantir nossa sobrevivência. O evento segue do dia 22 até o dia 31 de maio no sitee não é preciso inscrição prévia.

Conforme Graziela Basilio Pereira, uma das idealizadoras e curadora do BS Kids, a proposta do evento é trazer uma provocação a esse público mais jovem para além da já conhecida conversa de fechar a torneira para economizar água, por exemplo, apresentando o conceito de ‘água invisível’. “Temos experiências de outras edições que, quando traz as problemáticas, surgem ideias sensacionais. Não podemos tolher que esse público tenha acesso a infomação”, avalia.

YouTube do BS Kids Algumas das atividades oferecidas são: oficinas de criação de vídeo para Youtube, contação de histórias, programação de game sobre como descartar resíduos (lixo) corretamente, construção de um microscópio de água. As atividades ficarão disponíveis no site bskids.com.br até dia 31 de junho e todos os conteúdos ficarão salvos no canal do

Outro destaque da programação é a seção “Quero Ser Sustentável”, com conteúdo voltado para pais e responsáveis. O material, que também ficará disponível no site do evento, oferece uma curadoria de conteúdos gratuitos para adultos que buscam estudar ainda mais sobre a pauta da sustentabilidade na educação.

Esta será a segunda edição online do BS Kids, a exemplo de 2020. A primeira edição foi presencial, em 2019, no Shopping Iguatemi em Porto Alegre.