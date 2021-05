A Prefeitura está buscando parceiros para fazer a pintura do Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo e, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), buscar alternativas a curto e a longo prazo para a utilização do espaço. A medida faz parte da proposta de revitalização do espaço em preparação à comemoração dos 250 anos da cidade, em 2022. Interessados devem procurar a Secretaria de Parcerias.





Além da pintura, o prédio precisa do serviço de capina, poda e manejo da exuberante vegetação, incluindo os cuidados com a magnólia tombada, assim como a limpeza de calhas, canaletas do sistema de drenagem e revisão de telhas a cada seis meses.





Também é necessário trocar as placas informativas e a limpeza das bases do prédio na parte externa, e fazer pintura do edifício, dos muros e esquadrias que necessitam estar revestidas com tinta para a conservação por mais tempo por causa da ação do clima. O portão de ferro que dá acesso ao pátio e o banheiro do pavimento térreo também precisam de consertos.





O Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo fica na Rua João Alfredo, no bairro Cidade Baixa.