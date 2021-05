Sustentabilidade para crianças

No Dia Internacional da Biodiversidade, tem início a programação virtual do BS Kids Futuro Sustentável, evento desenvolvido pelo BS Project em parceria com a Corsan. A proposta é sensibilizar as crianças sobre a importância de cuidar e preservar a água, com foco no uso consciente e cuidados para garantir nossa sobrevivência. O evento segue do dia 22 até o dia 31 de maio no site bskids.com.br e não é preciso inscrição prévia.