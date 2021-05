Prefeitura de Porto Alegre realiza 16ª edição da Semana Cidade Limpa

Acontece entre os dias 16 e 22 de maio a 16ª Semana Cidade Limpa Porto Alegre. A abertura das atividades no domingo, 16, Dia do Gari, terá a entrega de certificados para os trabalhadores com mais tempo na profissão: Miguel Tadeu Costa Soares, com 40 anos de atividade, e Carla Regina dos Santos Nunes, com 35 anos de trabalhos prestados. Também será lançado um vídeo institucional nas redes sociais, em agradecimento ao trabalho realizado pelos garis mesmo durante a pandemia. A realização é da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

A programação segue durante a semana. Na segunda-feira, 17, será feita a retomada dos serviços de pintura de meio-fio na Capital. A largada será na Praça Revolução Farroupilha, em frente à Travessa Mário Cinco Paus, Centro Histórico. A partir de terça, dia 18, serão instaladas placas de identificação nas 16 Unidades de Triagem (UTs) contratadas pelo DMLU. Uma edição extraordinária do Bota-Fora será feita na quarta-feira, 19, no Parque das Orquídeas, bairro Mário Quintana, Zona Norte. O projeto Bota-Fora tem o objetivo de auxiliar no descarte correto de resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares do DMLU, como eletrodomésticos, móveis quebrados, colchões e outros objetos volumosos.

Já na quinta-feira, 20, será feito um Plantio Urbano Sustentável na rua Dona Cristina esquina com rua Cruzeiro do Sul, no bairro Cristal. A ação tem o objetivo de ocupar espaços que estão sendo utilizados como pontos de descarte irregular de resíduos, mais conhecidos como “focos de lixo”. Serão instaladas quatro floreiras e plantadas mudas ornamentais para coibir o descarte irregular no local. Na sexta-feira, 21, será o dia de plantio de mudas de frutíferas na Horta Comunitária Lomba do Pinheiro. O local é uma horta modelo em espaço público, onde o terreno de instalação foi doado pela prefeitura. O DMLU é órgão parceiro da horta, pois fornece o composto orgânico e assessoria técnica ao plantio. A Horta Comunitária fica localizada na Estrada João de Oliveira Remião, parada 12A, bairro Lomba do Pinheiro.

No sábado, 22, dia de encerramento da Semana Cidade Limpa, será feita a entrega para a comunidade da Unidade de Serviço Ipanema do DMLU. A estrutura de trabalho e os sanitários públicos foram totalmente reformados pelo Hospital Vila Nova, com investimento de R$ 50 mil. A Unidade fica localizada na avenida Guaíba, 2027, bairro Ipanema.

A Semana Cidade Limpa foi instituída pela Lei Municipal nº 9.922/2006 para o período anual de 16 a 22 de maio e tem o objetivo de sensibilizar a população sobre a sua responsabilidade em manter a limpeza das ruas, praças, parques e arroios. A comunidade em geral é estimulada a participar das ações que buscam incentivar a educação socioambiental.

Programação

16 de maio – Domingo

16h - Diplomação dos garis mais antigos. Local: sede do DMLU na avenida Azenha, 631.

- Vídeo institucional será publicado nas redes sociais em comemoração ao Dia do Gari.

17 de maio – Segunda-feira

9h - Retomada do serviço de pintura de meio-fio. Local: Praça Revolução Farroupilha, em frente à Travessa Mário Cinco Paus, Centro Histórico.

18 de maio – Terça-feira

9h - Início da instalação de placas identificativas nas Unidades de Triagem contratadas pelo DMLU. Local: UT Vila Pinto, avenida Joaquim Porto Vilanova, 143, bairro Bom Jesus, Zona Leste.

19 de maio – Quarta-feira

8h – Edição extraordinária do Bota-Fora, ação que coleta resíduos que não são recolhidos pelas coletas regulares. Local: Parque das Orquídeas, bairro Mário Quintana, Zona Norte.

20 de maio – Quinta-feira

9h - Plantio Urbano Sustentável e revitalização da área alvo de descarte irregular. Local: Rua Dona Cristina esquina rua Cruzeiro do Sul, bairro Cristal, Zona Sul.

21 de maio – Sexta-feira

9h – Plantio de mudas frutíferas na Horta Comunitária da Lomba do Pinheiro. Local: Estrada João de Oliveira Remião, parada 12A, bairro Lomba do Pinheiro.

22 de maio – Sábado

9h – Reinauguração da Unidade de Serviço Ipanema e sanitários públicos. Local: avenida Guaíba, 2027, bairro Ipanema, Zona Sul.