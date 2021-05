Prefeitura promove audiência pública para apresentação do Programa de Metas

A Prefeitura de Porto Alegre promoverá na terça-feira, dia 18 de maio, audiência pública para a apresentação do Programa de Metas 2021-2024, o "Prometa". O evento será realizado de forma virtual, com início às 17h e sob coordenação da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

Interessados em se manifestar poderão acessar o sistema da audiência, onde será aberta inscrição para perguntas. Caso não se consiga responder a todos no período previsto para a audiência, que será de três horas, ela será retomada no dia seguinte. A atividade também será transmitida pela página da prefeitura no Facebook.

O Programa de Metas é Lei desde 2015, na época proposta pelo então vereador e hoje prefeito Sebastião Melo (MDB). O objetivo é contribuir para maior transparência, planejamento e responsabilidade na gestão pública, pois determina a apresentação de um planejamento das ações do Executivo, fazendo a administração municipal se comprometer com resultados em benefício de quem recebe os serviços públicos. A elaboração do Prometa é coordenada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) e conta com a participação das demais secretarias e órgãos da administração direta e indireta do município.

O processo teve início com a reestruturação administrativa da prefeitura, que organizou os órgãos municipais em quatro eixos de gestão: Serviços Públicos (Gestão da cidade), Desenvolvimento Social (Compromisso com as pessoas), Desenvolvimento Econômico (Porto Alegre tem solução) e Gestão (Eficiência da máquina pública).

Serviço

Audiência pública para apresentação do Programa de Metas 2021-2024

Dia 18 de maio, às 17h

link aqui Para participar, acesse o