Compostagem

Está acontecendo em Porto Alegre a primeira edição da Semana da Compostagem, uma plataforma de mobilização social de orientação e ensino sobre a prática de reciclagem de resíduos orgânicos. O evento é idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil e as atividades seguem até sábado, dia 8 de maio, todas de forma virtual. A programação está no blog.