Semana da Compostagem tem edição inédita em Porto Alegre

Porto Alegre realiza entre os dias 2 e 8 de maio a primeira edição da Semana da Compostagem, uma plataforma de mobilização social de orientação e ensino sobre a prática de reciclagem de resíduos orgânicos. O evento idealizado pelo Instituto Lixo Zero Brasil tem o objetivo de incentivar as práticas e destacar os benefícios da compostagem.

O Lixo Zero Porto Alegre irá apoiar as ações promovidas por empresas e iniciativas locais de compostagem. Mais de 10 ações estão previstas e a programação pode ser conferida no link do perfil no Instagram a partir de sexta-feira, dia 30/05.

Durante o evento também será lançado o Ebook "Compostagem: por onde começar? Dicas práticas e um guia do composteiros de Porto Alegre e Região", para quem deseja entender mais sobre o tema, se inspirar com exemplos e saber por onde começar. O lançamento deste Ebook ocorrerá às 12h do dia 7 de maio, sexta-feira, em live no canal do Lixo Zero Porto Alegre no Youtube

O evento ocorre simultaneamente em outras cidades brasileiras entre os dias 2 e 8 de maio. Esta será a 1ª edição do evento em Porto Alegre, e faz parte de um calendário de iniciativas em prol da sustentabilidade conduzido pelo ILZB. Na capital, as ações do Instituto Lixo Zero Brasil são conduzidas por quatro empresas de impacto socioambiental: Nuvem Ambiental, Thays do Nascimento Marketing Verde, Ellta Ambiental e Saneamento e Ciclo Sem Lixo.

Antes de compostar, é preciso separar os resíduos

O primeiro passo é não misturar os resíduos para viabilizar tanto a reciclagem como a compostagem. A premissa básica da metodologia Lixo Zero é a separação dos resíduos em 3 frações: recicláveis, orgânicos e rejeitos. Recicláveis são os materiais que podem voltar para a cadeia produtiva, como papelão, plástico, alumínio. Resíduos orgânicos são restos de comida, cascas e talos de frutas e legumes, podas de árvores, entre outros. Já os rejeitos são aqueles resíduos que não possuem viabilidade técnica e/ou econômica para reciclagem ou compostagem, por exemplo: papel higiênico e fraldas sujas, fita adesiva, fio dental.

A explicação é da engenheira ambiental Nicole Portela, embaixadora do ILZB em Porto Alegre e fundadora da Nuvem Ambiental. “Infelizmente diversos municípios permitem a mistura dos resíduos orgânicos com os rejeitos e destinam ambos juntos para o aterro sanitário. Já parou pra pensar o quanto é cara essa conta? Tanto para o nosso bolso como para o meio ambiente. Essa realidade precisa ser diferente: aterro sanitário só para rejeitos e os resíduos orgânicos precisam ser compostados”, alerta.

Temática 2021: Crescer, comer, compostar e repetir este ciclo

Este ano o tema da Semana da Compostagem é baseado no movimento circular do processo de reciclagem de resíduos orgânicos, fluindo do campo para a mesa e da mesa para o campo novamente. Este processo circular transforma a gestão de resíduos e proporciona solos saudáveis, levando a frutas e vegetais mais ricos em nutrientes, com os restos voltando para serem compostados e o processo reiniciado. O composto adiciona carbono de volta ao solo, promove o controle da erosão e fecha o ciclo, evitando a perda de valiosos recursos orgânicos.

Viviane Noda, que trabalha com comunicação regenerativa na mídia independente PorQueNão? - uma das idealizadoras do documentário “Compostagem, PorQueNão?”, disponível gratuitamente no YouTube - expõe sua percepção de que “a compostagem é a porta de entrada para uma vida mais ecológica, é o ciclo que une a cozinha e a agricultura”. Desde a compostagem individual em apartamentos e quintais, passando pela compostagem comunitária, instalações de compostagem em grande escala e também em propriedades rurais, este recurso fornece uma opção ecologicamente responsável para o gerenciamento e tratamento dos nossos resíduos orgânicos.

Bruno Steyer, Engenheiro Ambiental e fundador da Minhoca Urbana, conta: “compostagem é uma grande conexão do ser humano com a terra, a ser vivenciada até mesmo dentro de um apartamento. Compostagem é descobrir um mundo novo, cheio de transformações físico-químicas e biológicas, ver um alimento mofado gerar vida novamente. Compostagem é se maravilhar ao receber mudinhas dos microrganismos e minhocas, sentindo que de certa forma a natureza está nos agradecendo por estarmos devolvendo fertilidade a ela.”

O Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) é uma organização civil e sem fins lucrativos que faz parte do Zero Waste International Alliance. Fundado em 2010, tem como objetivo disseminar o conceito de lixo zero e articular programas de conscientização, destacando a importância da certificação, reestruturação e controle sobre o lixo que produzimos.

