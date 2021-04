Bar 512 busca compradores ou sócios para operação

O Espaço Cultural 512, tradicional bar em atividade desde outubro de 2006 na Cidade Baixa, está buscando investidores para a operação da empresa. Guilherme Carlin e Rafael Corte, juntos à frente do 512, estão dispostos a vender ou abrir para a entrada de outros sócios, mas afirmam que fechar a casa noturna não está no horizonte.

Localizado em três casas na João Alfredo, rua conhecida na vida noturna da Capital, o 512 foi todo reformado em 2020. A remodelação já estava planejada antes da pandemia e foi executada durante os meses em que o lugar passou fechado. “Sabemos do potencial imenso que tem o espaço, principalmente após a reforma”, afirma Carlin.

Conforme os sócios, o ponto e o patrimônio estão avaliados em R$1,2 milhão. O valor da venda é de R$800 mil e inclui um passivo de R$550 mil com financiamentos feitos no ano passado para a reforma e pagamento de fornecedores e tributos.

Carlin informa que os funcionários foram dispensados no início da pandemia e os direitos trabalhistas foram quitados, ou seja, não há pendência com pessoal. Caso a opção do comprador seja assumir o passivo e pagar pela diferença, a vantagem é parcelar o financiamento. O valor não inclui os imóveis.

Com 611 m² de área total e 436 m² de área construída, a capacidade de clientes dobrou com a reforma em relação a 2019 e hoje comporta 436 pessoas. Quem comprar o ponto terá, além da estrutura para shows, bar e cozinha, a possibilidade de trabalhar como restaurante durante o dia e casa noturna, com alvará, até as 5h — assim que o modelo de gestão da pandemia permitir.

A ideia de vender ou buscar novos parceiros atende a necessidade dos sócios para dedicar mais tempo a outros negócios — por exemplo, Carlin é proprietário da Cachaça da Chica, com sede também na João Alfredo, e se prepara para exportar o produto para a Europa a partir de 2022.

Durante a pandemia, o local esteve aberto somente entre dezembro e janeiro. Se seguirem na empresa até o fim do ano, Carlin e Corte planejam atividades comemorativas pelos 15 anos do Espaço Cultural 512 em outubro.