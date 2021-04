Instituto Lixo Zero Brasil promove Encontro Melhores Práticas

O Instituto Lixo Zero Porto Alegre promove de 19 a 23 de abril o Encontro Lixo Zero de Melhores Práticas. O evento será virtual e terá bate-papos apresentando cases de pessoas, empresas e instituições locais que mudaram seu comportamento em relação aos resíduos, adotando e promovendo ações sustentáveis. A programação está dividida em quatro eixos: Inovação Social, Inovação Tecnológica, Políticas Públicas e Moda Sustentável.

A proposta do evento é dar visibilidade para os projetos da comunidade que estão focados nos princípios da construção de uma sociedade Lixo Zero. Esta é a primeira edição do encontro em Porto Alegre, que também acontece em outras cidades do Brasil simultaneamente. Na Capital, o Encontro Lixo Zero de Melhores Práticas tem colaboração com a Semana Fashion Revolution, movimento internacional de conscientização para uma indústria de moda sustentável.

A embaixadora do ILZ Porto Alegre Thays do Nascimento destaca que “levantar boas práticas, trazer em debate a educação ambiental é um fator chave para a mudança de comportamento; o objetivo do encontro é abordar as ações positivas que já existem em Porto Alegre, influenciar os indivíduos a também aderirem a escolhas sustentáveis e a valorizar o seu papel dentro na sociedade”.

Atividades

Todas as atividades do evento são gratuitas. Durante uma semana serão realizadas lives e conteúdos digitais com informações e conhecimentos para aproximar as pessoas sobre as práticas Lixo Zero. Dentre os destaques da programação estão:

- Participação da embaixadora do ILZB/Poa Thays do Nascimento na Semana Fashion Revolution, na mesa de debate sobre Moda, Direitos Humanos e Direitos da Natureza no dia 19/04 às 19h30min, com transmissão ao vivo pelo Youtube do Fashion Revolution Brasil

- Live sobre Brechós e Upcycling com a participação de Nathália Mattos, representante do Fashion Revolution POA e Luany Lanzarini, idealizadora do projeto Volva e voluntária do FR/Poa, dia 21/04 às 12h, no canal do Youtube do LZ POA

- No eixo inovação tecnológica será realizada uma live com a empresa Poiato Recicla com o tema Reciclagem de Bitucas: como assim?, dia 21/04 às 10h, no canal do Youtube do LZ POA

- No tema de inovação social, live sobre O papel das cooperativas para Condomínios Lixo Zero com a catadora de materiais recicláveis e presidente da Cooperativa da Vila Pinto Paula Medeiros, dia 20/04 às 12h, no canal do Youtube do LZ POA.

- Para o tema políticas públicas, o evento contará com a participação de Anita Cristina de Jesus, representante do GISA - Grupo Interinstitucional de Cooperação Socioambiental, falando sobre Atitude e Inspiração: GISA e Porto Alegre Sustentável, dia 19/04 às 12h, no canal do Youtube do LZ POA.

O Movimento Lixo Zero

O Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) é uma organização civil e sem fins lucrativos que faz parte do Zero Waste International Alliance. Fundado em 2010, tem como objetivo disseminar o conceito de lixo zero e articular programas de conscientização, destacando a importância da certificação, reestruturação e controle sobre o lixo que produzimos.

O conceito de “Lixo Zero” é debatido mundialmente desde os anos 1970. O foco principal do tema é propor uma reflexão e busca de alternativas para reduzir ao máximo a cadeia conhecida como economia linear, onde a última etapa do processo de consumo de um produto é o descarte. O formato idealizado para substituí-lo consiste na economia circular, através da qual os resíduos podem e devem ser reaproveitados após o uso, transformando-se em recursos valiosos para novos produtos ou práticas. Este ano em Porto Alegre, será a 1ª edição do evento, de um calendário repleto de iniciativas em prol da sustentabilidade que o ILZB está desenvolvendo.

Serviço

O quê: Primeira Edição do Encontro Lixo Zero de Melhores Práticas

Quando: de 19 a 23 de abril

@lixozeropoa Onde: A programação completa pode ser conferida no Instagram