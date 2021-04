O Vila Flores é um complexo arquitetônico de valor histórico e cultural localizado no 4º Distrito de Porto Alegre. Suas edificações, projetadas em 1928 pelo engenheiro-arquiteto Joseph Lutzenberger, estão listadas no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis do Bairro Floresta, como imóveis de Estruturação e situadas em Área de Interesse Cultural da cidade.

Através de sua experiência de revitalização, o Vila Flores conduz uma oficina gratuita sobre educação patrimonial. O encontro virtual “Quando Preservação e Educação se Encontram” propõe reflexões acerca da importância do patrimônio material e imaterial, apresentando suas vivências no processo de conservação. A atividade também incentiva a realização de exercícios lúdicos, que sensibilizam os participantes e relacionam a arte e a cultura nestas ações. Durante a live, será lançado o “Caderno de Educação Patrimonial”, um material didático gratuito - disponível em português e em inglês - que apresenta proposições de incentivo à memória coletiva.

youtube.com/vilaflores A transmissão ao vivo é no dia 12 de abril, às 18h, pelo canal. A oficina aberta ao público é ministrada por João Felipe Wallig, gestor do núcleo arquitetônico do Vila Flores, e por Sofia Perseu, gestora do núcleo educativo do Vila Flores. A realização da atividade “Quando Preservação e Educação se Encontram, a experiência Vila Flores” é uma contrapartida para a Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura de Porto Alegre, viabilizada a partir de recursos da Lei nº 14.017/2020 - Aldir Blanc.

Serviço:

Quando Preservação e Educação se Encontram, a experiência Vila Flores

Data: 12 de abril (segunda-feira)

Horário: 18h