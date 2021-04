Quer continuar lendo este e outros conteúdos sérios e de credibilidade? Assine o JC Digital com desconto!

Estão abertos dois editais do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio Grande do Sul (CAU/RS) para patrocinar projetos e apoiar iniciativas que promovam, valorizem e divulguem a Arquitetura e Urbanismo.

Edital de Chamamento Público 01/2021 Edital de Chamamento Público 02/2021 é de patrocínio para projetos idealizados por entidades de arquitetos e urbanistas e disponibiliza R$ 259.236,00 em cotas de até R$ 40.000,00 por proposta. Opermite que entidades de qualquer área de atuação participem e disponibiliza R$ 129.618,00, distribuídos em cotas de até R$ 5.000,00 por proposta selecionada. Todos os meses, até o dia 31 de agosto, serão analisadas as propostas recebidas de ambos os editais.





“Os editais de apoio e patrocínio são oportunidades de parceria do CAU/RS, tanto com entidades da área de Arquitetura e Urbanismo quanto outras instituições sem fins lucrativos, de realizar em conjunto ações que promovem e valorizam a profissão, para que a sociedade conheça e acesse o trabalho de arquitetos e urbanistas”, explica o presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva.