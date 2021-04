Projeto ArquiCine promove oficinas audiovisuais sobre moradia digna no Brasil

UIARio2021 A Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA) e a Federação Nacional dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (FENEA) lançam, neste mês de abril, o Projeto ArquiCine, ação com o objetivo de divulgar o trabalho e a atuação de arquitetos e urbanistas em ações que tenham como foco cidades inclusivas, democráticas e com espaços de maior qualidade. Serão duas oficinas que ensinarão aos profissionais e líderes dos movimentos como produzir audiovisuais com uso de celulares. As produções resultantes das oficinas integrarão a Mostra ArquiCine/Câmera Causa no 27° Congresso Mundial de Arquitetos -, em julho.

Nesta primeira etapa, o projeto será exclusivamente voltado à atuação dos profissionais em parceria com movimentos sociais visando a produção de moradia digna nas cidades brasileiras. A escolha do tema se baseia na realidade de que o Brasil é referência internacional em projetos de produção de moradias populares por meio de mutirão e autogestão, legado que vem sendo construído coletivamente pelos movimentos populares e inúmeros profissionais, com destaque para os arquitetos e urbanistas.

a lei da Athis Vale lembrar que, desde 2008, o país tem a Lei Federal Nº 11.888 -- que define como direito dos cidadãos o acesso à assistência técnica pública e gratuita para habitação de interesse social. Apesar dos desafios de sua aplicação no Brasil, é uma importante referência na produção social da moradia. “O projeto ArquiCine quer justamente reconhecer e difundir essas histórias que são referência nacional e internacional em assistência técnica e autogestão e evidenciar o papel essencial dos arquitetos e urbanistas no planejamento urbano e nas políticas habitacionais”, destaca a presidente da FNA, Eleonora Mascia.

Projeto Câmera Causa Para viabilizar a ação, FNA e Fenea firmaram parceria com o, dos cineastas Gustavo Spolidoro e Lucas Heitor Beal Sant’Anna. Os profissionais ministrarão oficinas online que irão instruir e incentivar a produção audiovisual realizada pelos alunos através de seus dispositivos móveis. Estas oficinas têm foco na reflexão sobre moradia e no trabalho de arquitetas e arquitetos em conjunto com membros dos movimentos sociais atendidos por projetos da área da arquitetura e urbanismo em todo o país.

Inicialmente, serão abertas duas turmas, com 20 vagas cada. Calcula-se que cada oficina terá como resultado a produção de cinco curtas-metragens feitos em dispositivos móveis.

Como participar

neste formulário As inscrições para as oficinas estão disponíveis até 21/04

Cada equipe deverá ter, no mínimo, um/a arquiteto/a e urbanista devidamente registrado no CAU e um representante da comunidade e/ou movimento social a ser retratado. O limite máximo de participantes é de quatro pessoas por equipe. As produções poderão contar com a colaboração e participação de outros profissionais e integrantes da comunidade (mesmo que não inscritos nas oficinas) desde que devidamente creditados.

As produções realizadas no âmbito do ArquiCine terão plena cedência de direitos e usos à FNA, FENEA, UIA E CÂMERA CAUSA, para livre uso em sites, redes socais e quaisquer outros meios, com a identificação e crédito dos autores.

Cronograma

Oficina 1

SÁBADO (24/4) - 9h às 13h;

SÁBADO (24/4) - 14h às 16h;

DOMINGO (25/4) – 9h às 13h;

DURANTE A SEMANA - Alunos realizam a captação das imagens conforme orientação recebida

SÁBADO (1/5) - 9h às 13h - consultorias por Grupos;

DOMINGO (2/5) – 9h às 13h - alunos entregam vídeo final e sessão de apresentação e debate;

DOMINGO (2/5) – 14h às 18h - consultoria por grupos para finalização

Oficina 2

SEGUNDA (26/4) - 18H ÀS 22H

TERÇA (27/4) - 18H ÀS 22H

QUARTA (28/4) - 18H ÀS 22H

DURANTE A SEMANA - Alunos realizam a captação das imagens conforme orientação recebida

SEGUNDA (3/5) - 18 às 22h - consultoria por grupos;

TERÇA (4/5) - 18h às 22h alunos entregam vídeo final e sessão de apresentação e debate; QUARTA (5/5) - 18h às 22h - consultoria por grupos para finalização.

Com informações da Jardine Agência de Comunicação