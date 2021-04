Prefeituras veem incertezas com a privatização do saneamento no RS

Dos 317 municípios atendidos pela Corsan, 196 representam menos de 10% do faturamento mensal da companhia, que em fevereiro deste ano foi de R$ 281,9 milhões. Todos têm menos de 5 mil economias ativas - na linguagem do saneamento, é uma casa ou sala comercial, por exemplo, com instalação para abastecimento de água ou esgoto.

Nesses lugares, o valor arrecadado com a cobrança dos consumidores é considerado insuficiente até para manter o serviço, explica o engenheiro agrônomo Arnaldo Dutra, que presidiu a Corsan entre 2011 e 2013.

Na outra ponta, 40 cidades concentram 65% do montante arrecadado pela companhia. Os dados constam em um documento ao qual a coluna teve acesso que mostra o número de economias ligadas à rede da Corsan e o faturamento por município. E é isso que sustenta o subsídio cruzado, em que as unidades superavitárias contribuem com a sobra da arrecadação para garantir a prestação do serviço e que o mesmo preço seja cobrado dos consumidores em todos os municípios.

Mas esse modelo está condenado pelo novo marco do saneamento no Brasil (Lei Nº 14.026/2020), que rompe com uma prática vigente há mais de 50 anos e impede a contratação direta, pelos municípios, das companhias estaduais de saneamento. Com isso, passa a exigir licitação para os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, ou a prestação por conta do próprio município.

Para Dutra, que integra o Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento (Ondas), a mudança de lógica representa um risco de desestruturar o arranjo hoje existente. Essa opinião encontra eco na Federação das Associações dos Municípios (Famurs): "Pode acontecer de os grandes fazerem o processo de privatização individual, o que aumenta o desequilíbrio para os pequenos", alerta Maneco Hassen (PT), presidente da entidade. Dutra completa que "o setor privado tem interesse onde tem retorno financeiro. É legítimo, o problema é que a maioria não é atrativo".

A essa, se soma a preocupação com a intenção do governador Eduardo Leite (PSDB) de privatizar a Corsan, anunciada há 20 dias como resposta ao novo marco do saneamento. Além do motivo já citado, Leite também justifica a mudança de posicionamento (na campanha de 2018 ele se comprometeu em manter a Corsan pública) com a recente confirmação pelo Congresso Nacional dos vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei, que impedem a renovação dos contratos atuais e a formalização onde o serviço só é prestado de fato.

Mas os contratos vigentes podem ser mantidos até o fim, desde que sejam adequados, até março de 2022, às novas metas de universalização, para garantir até 2033 o atendimento de 99% da população com água potável e de 90% com coleta e tratamento de esgotos. Conforme o governo do Estado, o abastecimento de água pela Corsan chega hoje a 97% da população. Já o tratamento de esgoto, a 17% - uma explicação para o baixo percentual é que o atendimento só passou a ser exigido dos contratos de programa a partir de 2007, com o primeiro marco do saneamento.

A Corsan informa que possui 308 contratos vigentes passíveis de readequação. Se forem aditados, seguirão ativos até o fim do prazo, que varia para cada município. Depois, seja pública ou privada, passará a concorrer com outras empresas para prestar o serviço.

Famurs pede mais diálogo com o governo antes da venda da estatal