Evento online reúne arquitetas e urbanistas para compartilhar experiências

Evento online no dia 31 de março encerra as atividades do mês da mulher realizadas pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/RS). A roda de conversa “Mulher, arquiteta e urbanista: experiências compartilhadas” reunirá profissionais que atuam em diferentes áreas da Arquitetura e Urbanismo para partilhar vivências que marcam o fazer profissional pelo fato de serem mulheres.