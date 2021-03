Mulheres são homenageadas por atuação em prol da sustentabilidade em Porto Alegre

Acontece esta semana o evento Atitude Cidadã, ação promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) para reconhecer pessoas que trabalham em prol do meio ambiente e da sustentabilidade. A iniciativa ocorre simultaneamente em 64 cidades do país e é realizada de forma virtual entre os dias 22 e 26 de março. Em Porto Alegre, o foco é o protagonismo feminino, homenageando mulheres agentes de mudança e de transformação.





Cada dia da semana será dedicado a uma das homenageadas, por meio de conteúdos digitais no Instagram @lixozeropoa, que irão abordar as histórias destas mulheres, o trabalho que desenvolvem e como contribuem ativamente para a nossa sociedade.









O que é o Título Atitude Cidadã?





O título de Atitude Cidadã tem o objetivo de reconhecer os vanguardistas de iniciativas que tornam realidade o conceito lixo zero em cada cidade, cidadãos que demonstraram, por meio de ações locais, seu engajamento e comprometimento imediato com a causa, abrangendo toda a transversalidade do tema.





Para a embaixadora do Instituto Lixo Zero Porto Alegre, Paula Moletta, neste momento de pandemia e de isolamento é fundamental dar visibilidade a quem está desenvolvendo ações que impactam positivamente a vida da comunidade, não apenas como reconhecimento mas como inspiração para mais pessoas.





"Focar naqueles que doam seu tempo e atenção com o outro, com o futuro e com as ações que afetam direta e indiretamente nossas vidas é o propósito da iniciativa que estamos realizando", ressalta.





O evento em nível nacional é organizado pelas embaixadoras Nicole Portela, Paula Moletta e Thays do Nascimento. Esta é a primeira edição da atividade em Porto Alegre e integra o calendário de iniciativas em prol da sustentabilidade.









Quem são as homenageadas com o Título Atitude Cidadã em Porto Alegre:





Natalia Soares: pedagoga e educadora ambiental, é idealizadora da Sombra e Arte, entusiasta e ativista do estilo de vida lixo zero. No canal do YouTube do Lixo Zero Porto Alegre, há vídeos nos quais Natalia ensina a fazer upcycling com guarda-chuvas e jeans usado.





Ana Paula Medeiros de Lima: catadora de materiais recicláveis há mais de 24 anos; Presidenta da Unidade de Triagem da Vila Pinto CTVP e Secretária do Fórum de Catadores de POA. Graduanda em administração de empresas. Diretamente engajada na luta de reconhecimento da categoria de catadores e para que seja cumprido o que está nas Políticas Públicas relacionado aos Resíduos Sólidos Urbanos.





Sônia Holmos de Mesquita: aprofundou-se nos trabalhos de atendimento nas instituições que tratavam de moradores de rua, que com o tempo passou a ter o seu galpão de reciclagem com planejamento de cursos e gestão; fundadora da Associação de Catadores da Padre Cacique na década de 1990; Graduada em Serviço social pela PUCRS e pós-graduada em Intervenção Sócio-Familiar pela ULBRA.





Alba Maria La Rosa: trabalhou como enfermeira no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde se destacou como pioneira na preocupação com a destinação dos resíduos hospitalares. Teve como tutor José Lutzenberger e por 10 anos atuou na gestão dos resíduos do famoso Acampamento Farroupilha que ocorre em Porto Alegre.





Simone Poças Pinheiro: é assistente social de formação, trabalhou com futebol em sua especialização em educação física. Hoje coordena duas unidades de triagem na cidade de Porto Alegre, (Anjos da Ecologia e Reciclando pela Vida) que mesmo em pandemia continuaram atuantes.





O Instituto Lixo Zero Brasil

O Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) é uma organização civil e sem fins lucrativos que faz parte do Zero Waste International Alliance. Fundado em 2010, tem como objetivo disseminar o conceito de lixo zero e articular programas de conscientização, destacando a importância da certificação, reestruturação e controle sobre o lixo que produzimos.

Com informações de aimé comunicação.