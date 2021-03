OSPA, Escola Livre de Arquitetura e IMED promovem o MBA Cidades Responsivas

Estão abertas as inscrições para o MBA Cidades Responsivas, promovido pela OSPA e pela Escola Livre de Arquitetura (ELA), em parceria com a IMED, que vai unir conhecimentos de urbanismo e data science para criar um novo modelo de desenvolvimento humano e tecnológico para as cidades.

A proposta é capacitar profissionais de diferentes áreas para a construção de um novo modelo de desenvolvimento humano e tecnológico, por meio do entendimento dos processos e da manipulação das ferramentas que irão transformar as cidades em ecossistemas abertos, sustentáveis e dirigidos também pelos seus usuários.

O objetivo foi unir a visão de mercado de profissionais de diversas áreas ao conhecimento produzido no meio acadêmico. Alguns dos professores serão Eduarda Fabris, diretora-executiva da Urbe.me, primeira plataforma de investimento coletivo em construção civil do país; Titus Gebel, criador e CEO da Free Private Cities Foundation; Alain Bertaud, ex-urbanista-chefe do Banco Mundial e autor do livro Order Whithout Design; Patrik Schumacher, sócio-diretor da Zaha Hadid Architects; Arturo Tedeschi, referência mundial em design paramétrico computacional; dentre outros.

O curso inicia em maio e será totalmente online e ao vivo, com duração de 360 horas ao longo de 12 meses. Serão quatro módulos: O novo contexto; Urban Data Science; Os novos modelos de gestão de negócios; e Laboratório de cidades responsivas. As aulas ocorrerão às terças-feiras e quintas-feiras à noite e, quinzenalmente, aos sábados.