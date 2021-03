UIA2021RIO

O 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA2021RIO será um evento híbrido, com sessões virtuais a partir de março e atividades presenciais de 18 a 22 de julho, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela internet. A primeira Semana Mundial de Arquitetos UIA2021RIO iniciou na segunda-feira, dia 22, e segue até 25 de março, com conteúdo digital. Link para o evento no blog.

Cidades Responsivas

O MBA Cidades Responsivas, promovido pela Ospa e pela Escola Livre de Arquitetura (ELA), em parceria com a Imed, vai unir conhecimentos de urbanismo e data science para criar um novo modelo de desenvolvimento humano e tecnológico para as cidades. O curso começa em maio e será online, com duração de 360 horas ao longo de 12 meses. Informações sobre os módulos e professores no blog.