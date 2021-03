Há um ano, este espaço fez pela primeira vez um convite para pensar a cidade. Assim mesmo, de forma ampla, pois cidades são plurais e dinâmicas. O convite é renovado a cada semana, tendo Porto Alegre como ponto de partida para instigar o debate aprofundado sobre temas urbanos.

O objetivo é comum a quem lê a coluna: refletir sobre a formação das cidades, entender o que acontece nos centros urbanos, planejar o futuro do lugar onde vivemos.

Sim, vivemos em cidades, em especial no Brasil, onde 84% da população está em centros urbanos. Pensar a cidade também está ligado à pandemia, que neste mesmo período de um ano nos colocou em quarentena e mudou radicalmente a forma como nos relacionamos com outras pessoas e com os espaços públicos. Seria o fim dos grandes centros urbanos a saída para a crise de saúde? Não é o que a experiência e a realidade nos mostram.

A mesma proximidade física acusada de facilitar a proliferação do vírus é o que garante às cidades o ganho de escala para a oferta de serviços que a população demanda no dia a dia. A saída que se apresenta passa não pela volta utópica à sociedade rural e sim pelo enfrentamento responsável dos problemas urbanos.

Em um ano de coluna, mostramos caminhos possíveis para o enfrentamento à pandemia (e outros problemas das cidades) que passam pelo planejamento urbano. Entrevistamos profissionais de diferentes áreas, gestores públicos, cidadãos e cidadãs. Acompanhamos as eleições de 2020 e as decisões políticas que impactam na configuração urbana da Capital.

E, fundamentalmente, mostramos que debater os temas da cidade não é privilégio de iniciados ou entendidos no assunto. É, sim, um tema que pode ser acompanhado por todos os que nela vivem.

Desta forma, a coluna, além de buscar informações sobre a cidade, pode ter também um papel educativo, introduzindo novos conceitos e mostrando as principais ideias sobre urbanismo em discussão.

Assim, acompanhamos desde o início o processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, tema da primeira publicação desta coluna e assunto que é acompanhado com atenção pelo Jornal do Comércio há anos, tendo em vista a sua importância para o planejamento urbano, o desenvolvimento econômico e o impacto que esta lei tem na vida de todos.

Ao completar um ano, reiteramos o papel desta coluna: dar espaço para o debate sobre a cidade. Convidamos a todos a seguir pensando a cidade!