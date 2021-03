Porto Alegre receberá até sexta-feira, dia 12 de março, a estrutura para a instalação de um hospital de campanha do Exército Brasileiro, que ficará junto à entrada do Hospital da Restinga. Parte dos equipamentos começam a chegar nesta quinta-feira (11), na Base Aérea de Canoas. As informações são da prefeitura da Capital.

Esta será a primeira vez na pandemia que Porto Alegre terá um hospital de campanha para atender casos de Covid-19.

A estrutura terá três barracas que vão abrigar 20 leitos, sendo quatro de UTI (que poderão ser ampliados). A montagem e guarda serão feitas pelos militares do Comando Militar do Sul, já a prefeitura vai fornecer as equipes médicas e os equipamentos hospitalares.

O governo não informou a data para o início das operações. A estrutura, que estava em Manaus, é composta por módulos em barracas feitos para serem montados rapidamente. As estruturas permitem abrigo total e têm capacidade de climatização.

O termo "hospital de campanha" tem origem militar e representa a estrutura que pode ser montada fora de um hospital propriamente dito, em área remota e em situações emergenciais e temporárias. Essa expertise do Exército tem sido adaptada para o combate ao novo coronavírus em todo o mundo.