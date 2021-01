IAB lança o Guia para a Agenda 2030

O Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) lança em live neste sábado, dia 30 de janeiro, às 11h, o “Guia IAB para a Agenda 2030”. A publicação conta com 51 projetos/planos, selecionados dentre mais de 80 inscrições, que representam a arquitetura e o urbanismo brasileiros e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) na ONU.

O novo Guia foi inspirado na publicação de mesmo nome elaborada pela União Internacional dos Arquitetos (UIA) no ano de 2019 e que terá uma nova versão lançada no seu próximo Congresso, que se realizará em julho desse ano no Rio de Janeiro.

Os materiais brasileiros que representam os 17 ODS foram selecionados por uma Comissão Editorial composta por representantes de entidades de classe, setor privado e ONGs. A Coordenação da seleção ficou a cargo do arquiteto e urbanista Cid Blanco Jr., representante do IAB na Comissão da UIA de Acompanhamento dos ODS.

O resultado do processo de seleção foi inicialmente apresentado durante o evento online Circuito Urbano 2020, em outubro do ano passado, organizado pelo Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat). O Instituto dos Arquitetos do Brasil realizou a série de lives “Agenda 2030 na Arquitetura e Urbanismo Brasileiro: desafios em tempos de pandemia”, quando debateu os trabalhos.

Para a arquiteta e urbanista Cláudia Pires, "pensar o futuro do planeta é olhar o futuro das cidades e de como a sustentabilidade as afeta enquanto sociedade. A Arquitetura e o Urbanismo tem que mostrar à sociedade sua interação com esse compromisso mundial”. Ela é uma das coordenadoras da Comissão de Política Urbana, à qual está vinculado o Grupo de Trabalho da Agenda 2030 do IAB.

SOBRE O IAB

Fundado no Rio de Janeiro em 26 de janeiro de 1921, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), é a mais antiga das entidades brasileiras dedicadas à arquitetura, ao urbanismo e ao exercício da profissão. Tem por finalidade congregar os arquitetos e as arquitetas em defesa da profissão e para o desenvolvimento dos profissionais da Arquitetura e do Urbanismo em todos os seus campos de atuação.

O evento do dia 30 faz parte da agenda de comemoração dos 100 anos do Instituto.

Durante o evento, será apresentada a agenda para a segunda chamada de projetos e planos alinhados à Agenda 2030 e que irão compor a versão 2021 do Guia, a ser lançada também no 27º Congresso Mundial de Arquitetos, em julho, no Rio de Janeiro.

Serviço

Data: 30/01/2021, sábado

Horário: 11 horas

Participantes:

Maria Elisa Baptista – Presidente do IAB

Gilberto Belleza – Comissão Centenário do IAB

Luiz Eduardo Sarmento – Diretor Sócio Cultural IAB

Patrícia Menezes – Rede ODS Brasil

Cláudia Pires – Co-Coordenadora da Comissão de Política Urbana e Habitação Social

Cid Blanco Jr. – Coordenador do GT da Agenda 2030 e do Guia