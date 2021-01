CEIA Talks aborda os desafios da economia criativa no Brasil

www.sympla.com.br/ceia A economia criativa no Brasil e seus desafios pautam a primeira edição do CEIA Talks, que será realizado nesta quinta, dia 28 de janeiro, a partir das 19h30 no Átrio do Farol Santander em Porto Alegre. A entrada é franca e limitada a 30 convites que estão disponíveis no site. O evento contará com intérprete de libras.

Participam a publicitária Juli Flinker, do 1quarto.cc, Alexandre Godoy, sócio fundador do Grupo Croácia, e o cientista político Tarson Núñez, com mediação da diretora de Artes e Economia Criativa da Secretaria de Cultura do RS, Ana Fagundes.

Estudo sobre a representatividade da economia criativa na formação de postos de trabalho no Rio Grande do Sul, divulgado pelo Governo do Estado no final de 2019, aponta mais de 130 mil empregos formais neste segmento. O contingente é superior, por exemplo, aos postos de trabalho gerados na indústria calçadista ou pelo setor automobilístico.

“Sabemos que o RS aparece na quarta posição no ranking nacional de empregos formais. Mas qual a importância do segmento no cenário pós-pandemia? Como o setor pode impactar positivamente na recuperação econômica do país? Essas e outras provocações queremos abordar nesta primeira edição do CEIA Talks com a presença de relevantes personalidades da área”, destaca João Ramos, CEO do CEIA.

O CEIA: Cultura, Empreendedorismo, Inovação e Arte - foi Inaugurado em novembro de 2020 no Farol Santander Porto Alegre, com programação prevista para nove meses. É uma plataforma – física e digital – de reflexão sobre arte, cultura, inovação e empreendedorismo, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura, por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), e patrocínio do Santander Brasil. Conta também com iniciativas independentes, como o ARTE.LAB. No espaço é possível ter acesso a workshops, espaços para trabalho compartilhado e ambientes multiuso.

