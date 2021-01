Secretários buscam parceria da UFRGS para projetos do município

A secretária de Parcerias, Ana Pellini, e o secretário de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, estiveram reunidos nesta segunda-feira, dia 18, com o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Carlos André Bulhões, para tratar sobre projetos do município que podem ser desenvolvidos com o apoio da universidade.





Dentre as propostas debatidas estão o Muro da Mauá, o Arroio Dilúvio, o Prédio da SMIC para o portal de inovação da universidade, além de possíveis parcerias que promovam melhorias para a cidade. O encontro entre os secretários e o reitor foi o primeiro da gestão.