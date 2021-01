A prefeitura de Porto Alegre publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 6, a prorrogação até 31 de dezembro de 2022 da isenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) para as empresas que operam os ônibus integrantes do sistema de transporte coletivo de Porto Alegre. Esse é apontado em estudo do Tribunal de Contas do Estado como único subsídio da prefeitura ao sistema de transporte coletivo na capital.