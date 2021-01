Melo defende começar o IPTU Verde pelo Centro de Porto Alegre

"Um prefeito sozinho ou a equipe não dão conta de melhorar a cidade. A população tem que se envolver", defende o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), ao explicar a proposta do IPTU Verde, modelo que compensa com redução de imposto quem se comprometa, em seus imóveis, com a adoção de práticas sustentáveis ou, nas palavras de Melo, com o "embelezamento da cidade".

"Temos sol o ano inteiro e o Brasil é péssimo para aproveitar a energia solar. O mundo inteiro tem energia solar como ícone do desenvolvimento e queremos que Porto Alegre caminhe nessa direção." O desconto no IPTU seria um incentivo para que as pessoas ou empresas adotem esse sistema.

A visão está em sintonia com mercados investidores estrangeiros, pontua Magnum Koury de Figueiredo Eltz, assessor especial de desburocratização da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado e doutorando em Direito pela Ufrgs. "Porto Alegre é o nosso principal hub de negócios, junto com Bento Gonçalves e Caxias do Sul. É importante nos firmarmos como potência verde para atrair investimentos", sustenta.

Para Melo, isso passa por definir que cidade queremos para o futuro, tendo o desenvolvimento sustentável - ambiental, econômico e social - como base. O prefeito sugere que o IPTU Verde inicie pelo Centro, dentro de uma proposta de revitalização do bairro, e depois seja ampliado. A medida depende do aval da Câmara Municipal.

Aliar esse imposto a um foco ambiental não é novidade para Porto Alegre, que isenta do pagamento de IPTU terrenos que compreendam, no todo ou em parte, áreas de reserva, de preservação permanente ou de proteção ao ambiente natural. É o chamado IPTU Ecológico. Nestes casos, o proprietário da área deve solicitar o reconhecimento ao município. Um termo de compromisso é assinado e averbado à inscrição no registro público de imóveis.

A isenção aqui tem o objetivo de compensar a limitação de uso do terreno, já que a vegetação nativa ou os cursos d'água, por exemplo, não podem ser suprimidos. Além disso, caberá ao proprietário garantir a preservação da área, sob o risco de ter a isenção revogada.

"Toda vez que o particular investe dinheiro para preservar as áreas verdes da cidade, deveria ser incentivado, porque o poder público não vai ter esse ônus", defende a advogada Maria Cristina Cereser Pezzella, professora da Faculdade de Direito da Ufrgs. Para ela, a transferência do cuidado para a sociedade provoca uma mudança de cultura, de entender que a responsabilidade por essa preservação não é só do poder público.

O objetivo do IPTU Verde é o mesmo, de compartilhar com a população o cuidado com o meio ambiente. Este, por sua vez, não se restringe a áreas protegidas por lei. Magnum vê a iniciativa como positiva, já que amplia as possibilidades de compensação, e alerta pela manutenção do modelo atual: "já temos incentivo, não podemos perder um pelo outro".

Proprietário tem opções para tornar imóvel sustentável

São várias as possibilidades para tornar um imóvel ou terreno sustentável: construção com uso de materiais reciclados e recicláveis; adaptar edificações para captar e reaproveitar a água da chuva; instalar placas fotovoltaicas para geração de energia solar; criar telhados e paredes verdes; gerenciamento dos resíduos e parceria com cooperativas para a destinação correta. Para a população e as empresas, o desconto é um retorno pelo investimento que garante um benefício coletivo. Em muitos casos, há ganho econômico para o proprietário, como redução na conta de luz e água. Para o poder público, o desconto pode movimentar outros setores da economia. A advogada Maria Cristina Cereser Pezzella sustenta que "às vezes, uma alíquota menor significa maior arrecadação". O prefeito Sebastião Melo usa o exemplo da captação de água da chuva, que pode ser usada para lavar a calçada ou regar a grama: "significa tratar menos água do Dmae, usada nessas situações". Outra forma de entender a arrecadação indireta é pensar que a compra de material para uma reforma ou a contratação de um prestador de serviços gera outros impostos que voltam ao município.

Exemplo baiano

Em Salvador (BA), o incentivo pelo IPTU Verde é limitado a um percentual do imposto devido, com faixas de acordo com a medida adotada pelo particular. É a soma dessas ações que garante o desconto.

